سوريا.. اتفاق على تمديد آلية إيصال المساعدات الأممية عبر تركيا 6 أشهر

أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بأنه تم الاتفاق في الأمم المتحدة على تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 6 أشهر.

من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي توافقوا على تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا 6 أشهر.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أن التوافق جاء تلبية لرغبة روسيا في مواجهة الدول الغربية التي طالبت بتمديد الآلية إلى عام.

وبناء على هذا التوافق، من المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الثلاثاء، على مشروع القرار الذي قدمته أيرلندا والنرويج بعدما تم تعديله. وكان المشروع ينص في نسخته الأولى على تمديد التفويض الأممي لمدة عام، لكن روسيا استخدمت حق النقض "الفيتو" لعرقلته يوم الجمعة الماضي.

وقبل ذلك، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن الدولي، بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التفويض الأممي المتعلق بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر "باب الهوى" على الحدود التركية.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بتوقف دخول مساعدات الأمم المتحدة من معبر باب الهوى، للمرة الأولى منذ عام 2014، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوافق على تمديد آلية دخول المساعدات بسبب الفيتو الروسي.

وقالت منظمة "منسقو الاستجابة السورية" إن توقف دخول المساعدات الأممية سيحرم أكثر من مليون نازح من الحصول على الخبز.

ودخلت أمس الأحد 44 شاحنة استقرت بمستودعات المنظمات الدولية في ريف إدلب الشمالي.

وانتهى العمل بالتفويض الأممي في 10 يوليو/تموز الجاري، عقب إخفاق مجلس الأمن باعتماد تمديده الجمعة، حيث اشترطت موسكو لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إن التمديد 6 أشهر لا يمثل مدة كافية لقيام مجموعات الإغاثة بالتخطيط والعمل بكفاءة.

ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا).

وتعليقا على المسألة، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد "عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حلّ وسط".

وأضافت غرينفيلد على تويتر "تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود".

Today, I spoke with humanitarian NGOs working to deliver cross-border aid inside Idlib. They told me about the millions of Syrians who will not eat if the @UN cross-border mechanism is not renewed. The UNSC decision will be a choice between life and death. All eyes are on NY.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) July 10, 2022