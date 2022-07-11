تعرضت سيدة محجبة لاعتداء على يد شخص عنصري في العاصمة الألمانية برلين.

ونقلت وكالة الأناضول عن صحيفة "تاغ شبيغل" الأحد أن العنصري (37 عاما) مزق حجاب سيدة (39 عاما) واعتدى عليها بالضرب أثناء تناولها الطعام في مطعم يقع بمنطقة فايسنسي.

وأشارت إلى أن السلطات الأمنية بدأت تحقيقا واسع النطاق في الحادثة.

كما أقدم رجل (52 عاما) على توجيه إهانة عنصرية من نافذة منزله لسيدتين في منطقة برينزلوير بيرغ ببرلين.

وقام الجيران بإبلاغ الشرطة التي توجهت إلى منطقة الحادث وأوقفت المعتدي، قبل إطلاق سراحه بعد التثبت من هويته.