وافق ستيف بانون مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الإدلاء بشهادته أمام لجنة مجلس النواب، التي تحقّق في الهجوم على مبنى الكابيتول (الكونغرس)، وذلك قبل أيام على بدء محاكمته بتهمة عرقلة التحقيق، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وتجمّع آلاف المناصرين للرئيس الجمهوري في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في واشنطن، لرفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وفاز فيها الديمقراطي جو بايدن.

وقال روبرت كوستيلو محامي بانون، في رسالة نشرتها وسائل الإعلام "يتمنّى السيد بانون، ويفضّل في الواقع، أن يدلي بشهادته في جلسة الاستماع العلنية".

ويظهر ستيف بانون من بين عشرات الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم في الهجوم على مقر الكونغرس الذي خلف 5 قتلى. ورفض في البداية الإدلاء بشهادته واتُّهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعرقلة التحقيق.

ويعتقد المحقّقون بأن بانون ومستشارين آخرين لترامب قد يحملون معلومات عن علاقة البيت الأبيض بالحشود التي دخلت مبنى الكابيتول في ذلك اليوم، في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن.

وعلى الرغم من أن بانون لم يكن موظفا في البيت الأبيض في ذلك الوقت، ولم يعد مستشارا رسميا لترامب، تذرع محاموه بحماية حق الرؤساء في الحفاظ على سرية بعض الوثائق والنقاشات حتى لا يمثل أمام لجنة التحقيق في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

إلا أن اللجنة اعتبرت أن هذه الحماية لا تنطبق في هذه الحالة، لأن ترامب لم يعد رئيسا كما أنه لم يلجأ إلى هذا الامتياز التنفيذي.

واتُّهم بانون في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بـ"عرقلة" تحقيق الكونغرس وتم تحديد موعد لبدء محاكمته في 18 يوليو/تموزالجاري.

ورفض قاض أميركي أمس تأجيل محاكمة مستشار الرئيس الأميركي السابق على الرغم من أنه عرض التعاون مع اللجنة النيابية المكلفة بإجراء التحقيق في الهجوم على الكابيتول.

الظروف تغيرت

ووفقا لرسالة المحامي كوستيلو، أخبر بانون لجنة التحقيق أن "الظروف تغيرت الآن".

وأضافت الرسالة أن الرئيس ترامب قرر أنه سيكون من مصلحة الشعب الأميركي التنازل عن الامتياز التنفيذي من أجل تفويض ستيف بانون بالامتثال لأمر الاستدعاء الصادر عن لجنتكم.

ويُنظر إلى شهادة ستيف بانون (68 عاما)، على أنها ضرورية، باعتبار أنها ستسمح بفهم ما كان يفعله دونالد ترامب قبل الهجوم وخلاله.

وقال بانون في بودكاست في اليوم السابق إن "كلّ شيء يتقارب وحان وقت الهجوم".

ولعب ستيف بانون، وهو مستشار متحفظ ولكنه مؤثر جدا، دورا مهمّا في انتخاب دونالد ترامب في عام 2016، قبل استبعاده في العام التالي.

وفيما أشار التحقيق إلى أنه لم يكن يمارس أي مهام رسمية في 6 يناير/كانون الثاني، فقد أضاف أنه كان يتحدث مع الرئيس عن التظاهرة في الأيام السابقة، على ما يبدو.

كما كان ضمن "خلية أزمة" يقودها مستشارو ترامب من أحد فنادق واشنطن الفخمة، قبل الهجوم على مقرّ الكونغرس وبعده.