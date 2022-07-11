رئيس وزراء اليونان يحتج على صورة لشريك بالائتلاف الحاكم في تركيا

اتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، دولت بهجلي زعيم حزب "الحركة القومية" الشريك بالائتلاف الحاكم في تركيا باتباع ما وصفها بـ "سياسات توسعية" على خلفية صورة له مع خريطة تظهر جزرا يونانية على أنها تركية.

ويظهر بهجلي في الصورة إلى جانب خريطة يقدمها له شخص آخر هدية، وتظهر فيها جميع جزر شرق بحر إيجه، إلى جانب كريت أكبر جزيرة في اليونان، كأرض تركية.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye hediye edilen haritanın güzelliği 🇹🇷 pic.twitter.com/F8UUWoa0v2 — Kübra 🌙 🇹🇷 (@Kubra__571) July 11, 2022

وقال ميتسوتاكيس -في تغريدة على موقع التواصل تويتر- إن أردوغان كان ينبغي عليه توضيح موقفه بشأن هذه "الآراء الغريبة الأخيرة" من قبل شريكه "الأصغر" في الائتلاف.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022

يشار إلى أن العلاقات بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) متوترة منذ أشهر، كما أن المقاتلات التركية تحلق بشكل شبه يومي فوق الجزر اليونانية.

وتؤكد أنقرة أن اليونان تفقد حقوق السيادة على الجزر الواقعة قبالة الساحل التركي لنشرها وحدات عسكرية عليها في انتهاك لمعاهدتي لوزان عام 1923 وباريس عام 1947.

تاريخ الخلاف على جزر إيجه