رئيس وزراء اليونان يحتج على صورة لشريك بالائتلاف الحاكم في تركيا

اتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، دولت بهجلي زعيم حزب "الحركة القومية" الشريك بالائتلاف الحاكم في تركيا باتباع ما وصفها بـ "سياسات توسعية" على خلفية صورة له مع خريطة تظهر جزرا يونانية على أنها تركية.

ويظهر بهجلي في الصورة إلى جانب خريطة يقدمها له شخص آخر هدية، وتظهر فيها جميع جزر شرق بحر إيجه، إلى جانب كريت أكبر جزيرة في اليونان، كأرض تركية.

وقال ميتسوتاكيس -في تغريدة على موقع التواصل تويتر- إن أردوغان كان ينبغي عليه توضيح موقفه بشأن هذه "الآراء الغريبة الأخيرة" من قبل شريكه "الأصغر" في الائتلاف.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022