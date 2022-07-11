وزير الخارجية الصيني: أي محاولة لفصل تايوان ستؤدي لعواصف عاتية

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه لا ينبغي لأي قوة أو دولة في العالم أن تتوهم إمكانية فصل تايوان عن الصين، وحث دول جنوب شرق آسيا على ضرورة تجنب استخدامها "كقطع شطرنج" من قبل القوى الكبرى.

وأضاف وانغ في كلمة ألقاها اليوم الاثنين أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في جاكرتا، إن دولا كثيرة في المنطقة تتعرض لضغوط من أجل التحيز في منطقة معرضة لخطر "إعادة تشكيلها بفعل العوامل السياسية".

وتابع "علينا عزل هذه المنطقة عن الحسابات الجيوسياسية. نحذر من استخدامها كقطع شطرنج جراء التناحر بين القوى الكبرى والإكراه. يجب أن يكون مستقبل منطقتنا في أيدينا".

وحذر وزير الخارجية الصيني من تداعيات أي مسعى لفصل تايوان عن الصين أو التعرض لمبدأ "الصين واحدة". وأضاف أنه إذا تم التعرض لهذا المبدأ ستكون هناك عواصف عاتية في مضيق تايوان، وفق تعبيره.

وقال وانغ يي إنه أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بضرورة وضع قواعد للتفاعل الإيجابي بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، واعتبر أن العديد من دول منطقة آسيان ترزح حاليا تحت وطأة ضغوط للتخلي عن الحياد.

وأشار الوزير الصيني إلى أن البيئة الإستراتيجية في المنطقة معرضة لخطر إعادة التشكيل بفعل عوامل سياسية.

وشدد على أن بكين ترفض أي تعاون إقليمي مزيف يقصي دولا بعينها، وإن على دول المنطقة احترام سيادة واستقلال بعضها البعض.

يذكر أن الصين تصر على أن تايوان جزء من أراضيها وترفض التعامل دبلوماسيا مع أي دولة تعترف باستقلالها.

وتقيم واشنطن علاقات وطيدة مع تايوان وتمدها بالسلاح ولكنها لا تعترف بها كدولة مستقلة.