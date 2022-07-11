قمة روسية تركية قريبا.. أردوغان يهاتف بوتين وزيلينسكي وأزمة الحبوب تتصدر المباحثات

أعلنت موسكو، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على عقد قمة روسية تركية قريبا، كما بحث الرئيس التركي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال الكرملين إن بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية وتوفير الحماية للشحنات عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، تناول قضية إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود وضرورة مواصلة العمل بشأن الخطة الأممية لإيصال الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وذكر بيان الرئاسة التركية أن أردوغان أكد أن الهدف الأهم في الوقت الحالي هو إحلال السلام في أوكرانيا وحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وإبقاء طاولة المفاوضات متاحة.

كما أبدى أردوغان استعداد بلاده تقديم كل أنواع الدعم بما فيها الوساطة ومواصلة التسهيلات في إطار مفاوضات إسطنبول، وفق ما جاء في البيان.

يذكر أن تصدير إنتاج أوكرانيا من الحبوب توقف بعد الحرب التي شنتها روسيا عليها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار الذي أثر بشكل خاص على الدول الفقيرة.

وتقول موسكو إنها ستسمح للسفن الأوكرانية المحملة بالمواد الغذائية بالإبحار، إذا قام الجيش الأوكراني بإزالة الألغام من موانئها، وهو ما ترفضه كييف التي تخشى على سلامة سواحلها على البحر الأسود.