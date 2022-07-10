سياسة|سريلانكا

شاهد – طبخ وسباحة وصور للذكرى.. هكذا يقضي محتجو سريلانكا يومياتهم داخل القصر الرئاسي

Demonstrators enter the Presidential Secretariat and President's House after Sri Lanka's President Rajapaksa fled, in Colombo
المحتجون أعلنوا اعتصامهم داخل القصر الرئاسي حتى تتم فعليا استقالة الرئيس من منصبه (رويترز)
10/7/2022-|آخر تحديث: 10/7/202211:06 PM (مكة المكرمة)

تحوّل القصر الرئاسي السريلانكي الذي بني في الحقبة الاستعمارية وشكّل على مدى أكثر من 200 عام رمزا للسلطة، اليوم الأحد، إلى مقر يجسد "سلطة الشعب" بعد فرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وقد تدفق آلاف من الرجال والنساء والأطفال إلى المجمع الرئاسي الضخم ويتنظرون دورهم للجلوس على كرسي الرئيس في الطابق العلوي، في حين يلهو أطفال وذووهم على البيانو الكبير في الطابق السفلي.

أما في حديقة القصر التي تحمل تسمية "غوردن غاردن"، فقد تناولت عائلات وجبة الغداء، فيما تأمّل رهبان بوذيون حليقو الرأس الأرضية الرخامية ونظام التكييف المركزي.

كما سادت أجواء مرحة وسط مسارعة العائلات الوافدة على القصر لالتقاط الصور أمام لوحات باهظة الثمن أو أعمال فنية لا تزال معروضة، فيما استمتع آخرون بحمام سباحة بارد أو اختاروا الخلود للنوم في حدائق القصر الممتدة أو على إحدى أرائكه الأنيقة.

أجواء البهجة والفرح ذاتها سادت أيضا بمقر رئيس الوزراء الذي يستمر فيه اعتصام المحتجين حتى إتمام استقالة الأخير من منصبه.

وفيما يلي عينة من الصور والفيديوهات تعكس يوميات المعتصمين داخل قصر الرئيس وبمقر إقامة رئيس الحكومة:

Demonstrators protest inside the President's House and Presidential secretariat after President Gotabaya Rajapaksa fled, in Colombo
الاستلقاء في حدائق إقامة رئيس الوزراء أحد الخيارات (رويترز)

 

Demonstrators enter the Prime Minister's residence, in Colombo
ولا بأس أيضا من بعض اللهو داخل غرف القصر الكثيرة (رويترز)

 

Demonstrators protest inside the President's House and Presidential secretariat after President Gotabaya Rajapaksa fled, in Colombo
البعض فضّل الاستمتاع بحمام سباحة بارد (رويترز)

 

Demonstrators enter the Presidential Secretariat and President's House after Sri Lanka's President Rajapaksa fled, in Colombo
فيما فضل آخرون ممارسة الرياضة لتخفيف حدة التوتر (رويترز)

 

Demonstrators enter the Presidential Secretariat and President's House after Sri Lanka's President Rajapaksa fled, in Colombo
أما المنهَكون فلم يجدوا بدا من الخلود للنوم (رويترز)

 

Demonstrators enter the Presidential Secretariat and President's House after Sri Lanka's President Rajapaksa fled, in Colombo
ولتخليد اللحظة لا بأس من أخذ بعض الصور للذكرى (رويترز)

 

Demonstrators enter the Prime Minister's residence, in Colombo
وحينما يشتد الجوع لا مفر من طهو بعض الطعام (رويترز)

 

Demonstrators enter the Presidential Secretariat and President's House after Sri Lanka's President Rajapaksa fled, in Colombo
وللأطفال أيضا كلمتهم داخل القصر (رويترز)

 

Anti-government protest in Sri Lanka
أما أشاوس المتظاهرين فقد اعتلوا مبنى رئيس الوزراء دفاعا عن "سلطة الشعب" (رويترز)

 

 

المصدر : الجزيرة + الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي