ستصبح واحدة من 8 دول فقط بالعالم تنتج هذه الصواريخ.. تركيا تختبر بنجاح صاروخ جو جو برأس راداري

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية، نجاح اختبار إطلاق صاروخ "جوك دوغان" جو-جو المزود بتقنية البحث الراداري.

وفي تغريدة على تويتر، أكد رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، أنّ صاروخ "جوك دوغان" سيضرب الأهداف المرئية وغير المرئية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأشاد دمير بـ"التجربة الناجحة لإطلاق الصاروخ في تعزيز قدرات القوات الجوية التركية".

وأكد أنه سيتم تسليم صاروخي "جوك دوغان" و"بوزدوغان" للقوات المسلحة التركية هذا العام.

وبإنتاجها صواريخ جوك دوغان وبوزدوغان (جو-جو) تصبح تركيا واحدة من 8 دول فقط في العالم يمكنها إنتاج هذا النوع من الصواريخ، وفقا للأناضول.

وذكرت الوكالة أن "صواريخ جوك دوغان وبوزدوغان تعد أول صواريخ جو-جو يتم إنتاجها في تركيا بالقدرات المحلية، وتمتاز بسرعة فائقة تفوق سرعة الصوت وقدرة عالية على المناورة، وستلعب دورا مهما في تحقيق التفوق الجوي للقوات التركية".