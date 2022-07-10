خبير في الشأن الروسي: خليفة بوتين قد يكون "أسوأ" منه بالنسبة للغرب

نقلت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية عن خبير بارز في الشؤون الروسية قوله إنه من المرجح أن يكون خليفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في حال خروجه من السلطة- مثله أو أشد خطورة منه.

وأبرزت المجلة تصريحات أدلى بها أمس السبت المحلل السياسي كيير جايلز -وهو مدير الأبحاث ومؤلف كتاب "قواعد موسكو" (Moscow Rules)- لصحيفة "إكسبريس" (Express)، ورجح فيها بقوة أن يكون خليفة بوتين المحتمل متشددا مثله على الأقل.

وأشار جايلز إلى وجود كثير من المرشحين لخلافة بوتين بعد انتهاء عهده، لكن معظمهم سيجعلون علاقة روسيا بالغرب وبشعبها أسوأ مما كانت عليه خلال السنوات القليلة الماضية من حكم بوتين.

ونقلت نيوزويك عنه قوله إن روسيا تبتعد منذ مدة عن التقارب مع الغرب الذي انتهجته بعد الحرب الباردة وتعود إلى عدائها له.

وأشار تقرير المجلة إلى أن الحرب الراهنة في أوكرانيا وتأثيراتها في مكانة روسيا على المسرح العالمي، أدت لظهور شائعات تقول باعتلال صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما راجت تكهنات بشأن احتمال الإطاحة به من قبل بعض المسؤولين في بلاده، مما قاد لبروز نقاشات عديدة حول خليفته المحتمل.

ونقلت المجلة عن جايلز قوله إن "السنوات القليلة الماضية شهدت حملة قمع متزايدة ضد المواطنين الروس بالتوازي مع العداء المتصاعد ضد العالم الخارجي، ولكن في كلتا الحالتين، فإن روسيا كانت فقط تعود إلى وضعها التاريخي الطبيعي وما اعتادت عليه".

وأضاف جايلز أن "روسيا درجت على التصرف على هذا النحو تجاه العالم الخارجي وتجاه رعاياها. لذلك فإن الوقت الذي تمتعت فيه بعلاقات وثيقة أو أفضل من ذي قبل مع الغرب كان بمثابة انحراف عن مسارها الطبيعي، ولكنها تعود الآن إلى ما هو طبيعي أكثر بالنظر إلى التاريخ الروسي".

وقال إن أي خليفة لبوتين يرجح أن يأتي من خلفية مماثلة، وأن يواصل إعادة البلاد "إلى الحالة الطبيعية المتمثلة في معارضتها للغرب".





تكهنات حول صحة بوتين

وكانت صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية قد ذكرت بتقرير نشرته في مايو/أيار الماضي أن الرئيس بوتين مصاب بسرطان الدم، وخضع لعملية جراحية في ظهره مرتبطة بهذا المرض قبل وقت قصير من إصداره الأمر "بغزو أوكرانيا".

ونقلت الصحيفة عن مجلة "نيولاينز" (New Lines) الأميركية قولها إن أحد الأثرياء الروس (الأوليغارشية) المقرب من الكرملين ذكر ذلك في تسجيل خلال نقاش مع مستثمر غربي منتصف مارس/آذار الماضي، شاكيا من أن الرئيس قد أصيب "بالجنون"، وأن هناك استياء عميقا في موسكو بشأن حالة الاقتصاد، مضيفا "نأمل جميعا وفاة بوتين".

لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نفى بعد أيام من نشر التقرير التكهنات المتعلقة بمرض بوتين، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وردا على سؤال بهذا الشأن من محطة "تي إف 1" (TF1) الفرنسية، قال لافروف لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال.

وأشار لافروف إلى أن بوتين -الذي سيبلغ 70 عاما من عمره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل- يظهر علنيا "وبشكل يومي".

وقال وزير الخارجية الروسي -في تعليقات نشرتها الخارجية الروسية- "يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها"، مضيفا "أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الإشاعات".