أعلن الجيش الأوكراني -اليوم الأحد- أنه تمكن من فتح ممر للسفن في البحر الأسود بعد استعادته جزيرة الأفعى، وتحدث عن صد هجمات روسية في إقليم دونباس (شرق) وخاركيف (شمال شرق)، في حين أوقعت غارة روسية 15 قتيلا في دونباس.

ففي بيان له اليوم، قال الجيش الأوكراني إنه فتح ممرا للسفن عبر مصب بيستر على البحر الأسود للعمل على نقل المنتجات الأوكرانية الزراعية، لا سيما الحبوب منها.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت نتيجة رئيسة لاستعادته جزيرة الأفعى التي أخلتها القوات الروسية في نهاية الشهر الماضي.

ويعني هذا التطور أن أوكرانيا قد فتحت ثغرة في الحصار البحري الروسي عليها، وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي سفنا حربية روسية في البحر الأسود، خاصة بواسطة صواريخ "هاربون" (Harpoon) الأميركية.

من جهتها، أكدت إدارة الموانئ البحرية الأوكرانية استعادة ممر حركة الشحن عبر قناة الدانوب-البحر الأسود.

وقالت إدارة الموانئ إنه بعد تحرير جزيرة الأفعى وتكدس عدد كبير من السفن التي تنتظر المرور عبر قناة سولينا، من الممكن استخدام مصب بيستر لقناة الدانوب-البحر الأسود من أجل دخول السفن الناقلة للمنتجات الزراعية وخروجها.

وحالت سيطرة روسيا على عدد من الموانئ الأوكرانية ومحاصرتها موانئ أخرى على البحر الأسود دون تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، لا سيما الحبوب، وذلك ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وأثار مخاوف من مجاعات في بعض الدول.





ضحايا ومعارك

في التطورات الميدانية، أفادت وزارة الطوارئ الأوكرانية اليوم الأحد بارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصاروخي الروسي الذي استهدف الليلة الماضية مبنى سكنيا في بلدة تشاسيف يار بإقليم دونباس إلى 15 قتيلا.

وفي حين انتُشل ما لا يقل عن 5 أشخاص أحياء من بين أنقاض المبنى المدمر، أكد حاكم مقاطعة دونيتسك، التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك إقليم دونباس، أن 34 شخصا حوصروا بين ركام المبنى الذي استُهدف بصواريخ أوراغان الروسية، وفقا للسلطات المحلية.

وفي دونباس أيضا، قال حاكم مقاطعة لوغانسك إن هجوما مضادا للقوات الأوكرانية أصاب مخازن أسلحة وذخيرة روسية وأجبر القوات الروسية على وقف هجومها، لكنه أشار إلى أن "الروس يطلقون النار على طول خط المواجهة بأكمله".

وكانت قيادة الأركان الأوكرانية قد أكدت، في بيان لها أمس السبت، صدّ محاولة روسية للتقدم نحو بلدة بهورودشنا قرب مدينة سلوفيانسك لليوم الثاني على التوالي، وقالت إنها كبدت القوة المهاجمة خسائر كبيرة.

من جهته، ذكر حاكم مقاطعة لوغانسك الأوكراني أن القوات الروسية لا تكف عن محاولة اقتحام المناطق غرب ليسيتشانسك على طول الحدود الإدارية للمقاطعة.

ووفقا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القوات الروسية تواصل قصفها المكثف على منطقة سلوفيانسك، حيث تحقق تقدما ملحوظا وتقترب من السيطرة على الطريق الرئيس الرابط بين دونيتسك وخاركيف، والذي يسهل لها التقدم نحو دونيتسك.

وأخيرا أحكمت القوات الروسية سيطرتها على معظم مقاطعة لوغانسك عقب سيطرتها على مدينتي ليسيتشانسك وسيفيرودونيتسك، وبدأت تمهد لهجوم واسع النطاق في مقاطعة دونيتسك المجاورة من أجل السيطرة على مدنها الرئيسة المتبقية بيد القوات الأوكرانية مثل كراماتورسك وسلوفيانسك.

من جهته، قال حاكم مقاطعة خاركيف (شمال شرق) إن القوات الأوكرانية صدت أمس السبت هجومين روسيين بالقرب من ديمينتيفكا، وهي بلدة تقع بين المدينة والحدود مع روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى إصابة 3 مدنيين جراء قصف روسي على مدينة خاركيف نفسها.

دعوة للسكان للمغادرة

وفي جنوب أوكرانيا، دعا عمدة مدينة ميليتوبل الأوكرانية إيفان فيدوروف السكان إلى مغادرة المدينة فورا، وقال إن البقاء في المدينة الواقعة في ريف زاباروجيا، التي يسيطر عليها الروس، قد أصبح خطيرا للغاية نتيجة اشتداد القصف المتبادل هناك.

كما قال إن الروس يرفضون فتح ممرات آمنة للمدنيين، داعيا السكان إلى المغادرة فورا عبر سياراتهم الخاصة أو اللجوء إلى المتطوعين.





تحركات روسية

وفي تطورات أخرى، أعلن الجيش الأوكراني اليوم أن الروس ينقلون معدات عسكرية وصواريخ من طراز كاليبر مجنحة للجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وفي تقييم دوري نشرته أمس، ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تجمع قوات من الاحتياط من جميع أنحاء البلاد قرب أوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين في خاركيف ودونيتسك.

كما أعلنت الوزارة عن توجيه ضربة إلى موقع وحدة المدفعية الأوكرانية ومستودع الذخيرة في سلوفيانسك، وتحدثت عن مقتل نحو 100 جندي أوكراني وتدمير أكثر من ألف قذيفة لمدافع هاوتزر ونحو 700 صاروخ غراد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن قواتها دمرت مدافع أميركية من طراز "هاوتزر" في مقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا، كما أعلنت مقتل أكثر من 100 مسلح أوكراني بينهم أفراد من كتيبة "تورنادو" القومية الأوكرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن سفير روسيا في لندن قوله إنه من غير الوارد أن تنسحب بلاده من أي أرض عبر الساحل الجنوبي لأوكرانيا، وإن قواتهم ستهزم القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية بأكملها، وفق تعبيره.





الأسلحة الغربية

في هذه الأثناء، أعلن المجلس العسكري الأوكراني في مقاطعة خيرسون (جنوب) اليوم أن الأسلحة الجديدة التي وصلت إلى أوكرانيا بدأت تغير المعادلة في المنطقة، وكان يشير بذلك إلى أسلحة متطورة مثل منظومة "هايمارس" الأميركية الصاروخية (Himars)، ومدافع الهاوتز (howitzer) بعيدة المدى.

ويأتي هذا الإعلان عقب استعادة القوات الأوكرانية بلدات وقرى عدة في ريف مدينة خيرسون التي سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وفي السياق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما وصفه بالأعمال الإرهابية مثل القصف الصاروخي المستمر على المدن والقرى الأوكرانية المختلفة لا يمكن أن يتوقف إلا بأسلحة حديثة عالية الدقة.

وشكر زيلينسكي الولايات المتحدة توفيرها أنظمة هايمارس إضافية وأسلحة أخرى تقلل من قدرات الضربات الروسية.

كما قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي رزنيكوف إن المزيد من أنظمة هايمارس والذخيرة والمعدات الأميركية ستزيد من قوة بلاده.