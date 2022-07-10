بريطانيا.. ساجد جاويد وجيريمي هانت يترشحان لخلافة جونسون وبن والاس ينسحب

أعلن وزير الصحة البريطاني المستقيل ساجد جاويد ووزير الصحة السابق جيريمي هانت ترشحهما لزعامة حزب المحافظين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، كما انسحب وزير الدفاع بن والاس من السباق.

وانضم أمس السبت كل من جاويد وهانت إلى وزير المالية الحالي ناظم الزهاوي للتنافس على رئاسة حزب المحافظين، علما أن هانت كان قد تنافس مع جونسون على هذا المنصب عام 2019.

وفي وقت سابق أمس السبت أيضًا، أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس ترشّحه لخلافة جونسون، ليصبح خامس نائب محافظ يدخل السباق الذي يُتوقع -رغم صعوبته- أن يجتذب مزيدا من المحافظين الطامحين.

وتعهّد شابس -وهو نائب متمرس تولى منصبًا وزاريًا للمرة الأولى في حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون عام 2010- بتقديم حكومة "إستراتيجية" و"رصينة"، رغم أن استطلاعات الرأي لا تضعه في موقع متقدم بين المتنافسين.

وجاء إعلان ترشحه بعد ساعات على تصريح وزير الدفاع بن والاس بعدم رغبته في خوض غمار هذه المنافسة الحادة، رغم التأييد الذي يحظى به في استطلاعات الرأي.

كما أعلنت وزيرة المساواة السابقة كيمي بادنوتش أمس السبت اسمها في لائحة المرشحين لخلافة جونسون.

ويضاف إلى ما سبق من أسماء كل من وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك، والمدعية العامة السابقة سويلا بريفرمان، والنائب توم تاغندات، ممن أعلنوا بالفعل ترشحهم لرئاسة الحزب، وبالتالي رئاسة الوزراء.

من جانبه، أكد جونسون بقاءه في منصبه على رأس الحكومة حتى يتم انتخاب زعيم جديد للحزب، متعهدا بعدم اتخاذ قرارات كبيرة، وهو ما يرفضه المعارضون بشدة الذين يطالبون برحيله فورا وتفويض نائب رئيس الوزراء دومينيك راب بإدارة الحكومة.

ويُتوقّع أن تحتل الضرائب مقدمة أولويات المرشحين، إلى جانب إظهار التأييد الحازم لخطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في وقت تواجه فيه بريطانيا تضخما مرتفعًا وزيادات متنامية في الأسعار ومعدلات ضرائب مرتفعة نسبيًا.

وستحدد لجنة الحزب المسماة "لجنة 1922" الأسبوع المقبل قواعد المنافسة وجدولها الزمني بعد اضطرار جونسون تحت ضغط الحزب إلى التنحي، ويضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون.

وتوقّع أمين صندوق "لجنة 1922" جيفري كليفتون براون -عبر إذاعة "تايمز"- أن يتم تحديد اللائحة المختصرة النهائية المكونة من مرشحين اثنين في غضون أسابيع، وقبل العطلة الصيفية للبرلمان التي تبدأ بعد 21 من الشهر الحالي.