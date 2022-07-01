60 مليون دولار مساهمة قطرية جديدة لدعم الجيش اللبناني

أعلنت دولة قطر مساهمة بقيمة 60 مليون دولار لدعم الجيش اللبناني، وأثنى رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على دعم الدوحة لبلاده.

وشدد ميقاتي، خلال لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيروت، على أن لبنان يثمن وقوف قطر إلى جانبه.

وأضاف ميقاتي أن الدعم القطري محط تقدير من اللبنانيين، وسيساعد البلاد على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها.

كما التقى وزير الخارجية القطري بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، في مكتبه في اليرزة، شرق بيروت، حسب بيان للجيش اللبناني.

وقال البيان إن نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أكد استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني.

وفي وقت لاحق، أعرب قائد الجيش اللبناني -في بيان- عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "على لفتته الكريمة تجاه الجيش اللبناني".

وثمّن عون هذه "المبادرة القيمة التي تعكس التزام دولة قطر تجاه لبنان وشعبه وجيشه"، مشيرا إلى أن قطر "كانت دوما سبّاقة في الوقوف إلى جانب لبنان، وبخاصة الجيش".

وأمس الخميس، وصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سيعقد في لبنان غدا السبت.

وكانت قطر أعلنت، في يوليو/تموز العام الماضي، دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.