9 جرحى بإطلاق نار في نيوجيرسي الأميركية

قالت الشرطة الأميركية -أمس الخميس- إن 9 أشخاص، بينهم طفل واحد على الأقل، أصيبوا بالرصاص في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي.

وقال المتحدث باسم حكومة نيوارك، راؤول مالاف، إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين، مضيفا أنهم جميعا في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية.

ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش).

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأميركية عن مقتل أكثر من 18 ألفا منذ بدء عام 2022 حتى الآن، بما في ذلك 10 آلاف و300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.