وسط حملة اعتقالات.. إصابة 4 فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينتي نابلس وجنين شمال الضفة الغربية، في شن الاحتلال حملة اعتقالات في القدس والضفة شملت 13 فلسطينيا.

وقد اندلعت المواجهات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لكل من مدينة جنين ومخيمها من كافة الجهات، مدعومة بجرافة عسكرية واقتحمت عدة أحياء منها.

ونشر جيش الاحتلال القناصة على أسطح العمارات، مما أدى الى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل، وأسفر ت المواجهات عن إصابة 3 شبان بالرصاص الحي في الكتف والساق.

يأتي ذلك في حين أصيب في مدينة نابلس شاب رابع بالرصاص الحي في القدم خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا في مناطق متفرقة تركزت معظمها في القدس وكل من مدينتي طولكرم ونابلس وقراها، بالإضافة لقرى رام الله وجنين وطوباس.





حملة اعتقالات

ويوم أمس الأربعاء، قالت مؤسسات فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال مايو/ أيار الماضي نحو 690 فلسطينيا، بينهم 76 قاصرا و19 سيدة.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة-القدس (غير حكومي).

وأفاد البيان بأن السلطات الإسرائيلية شنت حملة اعتقالات واسعة خلال الشهر الماضي، تركزت في مدينة القدس.

ولفت إلى أن عمليات الاعتقال رافقها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وكذلك بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، فضلا عن تسجيل إصابات متفاوتة منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وذكر البيان أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية مايو/أيار الماضي، نحو 4700، منهم 32 سيدة، و170 قاصرا، في حين وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو 640.

وعادة ما تنفذ إسرائيل حملات اعتقال فلسطينيين، تفرج عن بعضهم بعد عدة أيام من التحقيق، بينما تحول الغالبية للسجون.