مقررة أممية تصف اغتيال شيرين أبو عاقلة بجريمة حرب والسلطة الفلسطينية تسلم نتائج تحقيقها للجنائية الدولية

قالت فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إن مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة يعد جريمة حرب، في حين سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المحكمة الجنائية الدولية نتائج التحقيق في اغتيال أبو عاقلة.

وجاء تصريح المقررة الأممية اليوم الخميس في ندوة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة، عقدت في العاصمة الإيطالية روما بحضور حقوقيين وصحفيين دوليين وعدد من مسؤولي السفارة الفلسطينية.

وندد المشاركون في الندوة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف وسريع ومعاقبة الجناة.

وقال أنطون أبو عاقلة، شقيق الزميلة الراحلة، في مداخلة بالندوة، إن العائلة ممتنة للتضامن المحلي والدولي والأوروبي منذ اغتيال شيرين.

وشدد أنطون على أهمية الدور الأميركي في إجراء تحقيق شفاف ومستقل للكشف عن المسؤولين عن اغتيال شقيقته ومحاسبتهم. وكانت الصحفية الفلسطينية الراحلة تحمل الجنسية الأميركية أيضا.





تسليم النتائج للجنائية الدولية

وأعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أنه سلم المحكمة الجنائية الدولية نتائج التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة، الذي خلص إلى أن الجريمة ترقى لمستوى جرائم الحرب.

وقال المالكي إنه دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لزيارة الأراضي الفلسطينية، وأشار إلى أن خان طلب من الجانب الفلسطيني تفاصيل التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وقد عقد وزير الخارجية الفلسطيني في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لقاءات مع رئيس المحكمة وأعضائها.

وإلى جانب قضية شيرين أبو عاقلة، تناولت اللقاءات ملف التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، الذي فتحته المحكمة مطلع عام 2020.

من جهة أخرى، دعت الحكومة البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن ما حدث كان "مثيرا للصدمة حقا"، مؤكدة ضرورة تحقيق العدالة للصحفية وعائلتها.

ويأتي هذا في سياق تصريحات مماثلة للمسؤولين البريطانيين، ومن بينهم وزيرة شؤون الشرق الأوسط أماندا ميلينغ، التي حثت على إجراء تحقيق شامل وعاجل، وقالت إن من الضروري احترام حرية الإعلام وسلامة الصحفيين.

أما وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، فقد أكد أن الولايات المتحدة مصممة على الوصول إلى الحقيقة بشأن مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وقال بلينكن -في معرض رده على أسئلة الصحفيين في "القمة الإعلامية للأميركتين" بمدينة لوس أنجلوس أمس الأربعاء، "أستنكر خسارة شيرين، فقد كانت صحفية رائعة ومواطنة أميركية كما تعرفون جميعا. نحن مصممون على متابعة الحقائق".

وتابع قائلا "نبحث عن تحقيق مستقل يتمتع بالمصداقية. عندما يتم إجراء ذلك التحقيق، فإننا سنتبع أي وجهة تقودنا إليها الحقائق. الأمر واضح وبسيط".

واغتيلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي في أثناء تغطيتها عملية اقتحام نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد الأحياء في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت تحقيقات أجرتها شبكة الجزيرة وشبكة "سي إن إن" (CNN) ووكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) أن الجيش الإسرائيلي استهدف شيرين أبو عاقلة، وأنه لم يوجد مسلحون أو مواجهات مسلحة بالقرب منها خلال اللحظات التي سبقت قتلها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة الفلسطينية ومعهد الطب العدلي الفلسطيني عن أن شيرين أبو عاقلة قُتلت بعيار ناري أصابها خلف الأذن اليسرى، وأن نوع الرصاصة التي قتلتها تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلي فقط.

أما سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فلا تزال تمتنع عن فتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، بالرغم من أن فحوصها الأولية أثبتت أن جنودها أطلقوا الرصاص باتجاه الموقع الذي كانت فيه مراسلة الجزيرة.