محكمة يونانية تلغي حكما بمصادرة شحنة نفط إيرانية وطهران تتوقع استعادتها

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن سفير إيران لدى اليونان قوله اليوم الخميس إن بلده يتوقع إعادة شحنة النفط التي صادرتها أثينا بالكامل، بعد أن أصدرت محكمة يونانية حكما يلغي قرار المصادرة الأصلي.

وذكر موقع السفارة الإيرانية باليونان على تويتر أن محكمة يونانية ألغت حكمها الأولي القاضي بمصادرة شحنة النفط الإيرانية، وأشارت إلى أنه سيتم استرجاع شحنة النفط الإيرانية.

وأكدت المحكمة اليونانية أن الموضوع يتم التنسيق بشأنه حاليا بين طهران وأثينا حتى يتم التأكد من تنفيذ الحكم بشكل كامل.

وبدأت القضية عندما احتجزت اليونان في أبريل/نيسان الماضي السفينة "لانا"، التي ترفع علم إيران وكانت تحمل في السابق اسم بيغاس وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسيين، بالقرب من جزيرة إيفيا بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وذكرت تقارير حينذاك أن الناقلة تحمل 115 ألف طن من النفط الإيراني. ثم تم وضع اليد على النفط بناء على طلب القضاء الأميركي، وبدأ نقله إلى سفينة مستأجرة من قبل الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي يوناني أن "نصف الشحنة ما زالت على متن السفينة".

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في مياه الخليج ترفعان علم اليونان، وقال الحرس الثوري الإيراني إن احتجاز الناقلتين جاء بسبب عدم امتثالهما للتعليمات وقوانين الملاحة البحرية.