في سابقة.. إسبانيا تمنح جنسيتها لطفلة ولدت على متن قارب مهاجرين

منحت محكمة إسبانية الجنسية لطفلة ولدت على متن قارب مهاجرين غير نظاميين عندما كانت والدتها الكاميرونية تحاول الوصول إلى الأراضي الأوروبية، وفق ما أفادت السلطات القضائية أمس الأربعاء، معتبرة أنها سابقة من نوعها في البلاد.

وأوردت السلطات القضائية الإسبانية على موقعها الإلكتروني أن محكمة منحت "للمرة الأولى الجنسية الإسبانية لطفلة ولدت في مايو/أيار 2018 على متن قارب مهاجرين خلال إبحاره باتجاه الساحل الإسباني".

وقالت محكمة مقاطعة غويبوزكوا الشمالية إنها استندت في قرارها إلى المصلحة الفضلى للطفلة، وهو ما يعد "هدفا مشروعا بحسب الدستور".

وأضافت المحكمة أن ترك الطفلة من دون جنسية يضعها في "حالة من عدم المساواة" مقارنة بالأطفال الآخرين، مما يعني "إنكارا كبيرا" لحقوقها الأساسية، بما في ذلك حق التعليم.

وتعيش الطفلة مع والدتها في إسبانيا منذ وصولهما إلى مدينة طريفة الساحلية الجنوبية في إقليم الأندلس.

وبينما تمكنت والدتها من التسجيل رسميا لاجئة، لم تتمكن من فعل الشيء نفسه مع ابنتها التي حرمت من الحصول على خدمات الصحة والتعليم.

حكم وتأكيد

ويؤكد قرار المحكمة حكما قضائيا سابقا صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطعن فيه النائب العام الذي استأنف الحكم.

ووفق القانون، لا يكفي أن يكون الشخص مولودا في إسبانيا للحصول على جنسيتها.

والعام الماضي وصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا عن طريق البحر، انطلق معظمهم من المغرب، وفقا لوزارة الداخلية.

وقال مسؤولون محليون إن 4 مهاجرين بينهم طفل لقوا حتفهم أمس الأربعاء وفقد خامس بعد غرق قاربهم خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا.

وأضافوا أنه تم إنقاذ 12 آخرين عندما واجه القارب مشاكل قبالة سواحل جنوبي شرقي إسبانيا.