شاهد- سيول تجتاح شوارع أنقرة وتجرف عددا من المارة
9/6/2022
تسبب هطول الأمطار بغزارة في العاصمة التركية في تشكل سيول وفيضانات غمرت المنازل والسيارات بعدد من المناطق.
وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تشكل سيول في شوارع أنقرة وجرفها عددا من الأشخاص في طريقها قبل قيام منقذين بانتشالهم وإنقاذهم.
View this post on Instagram
وكان والي أنقرة منصور يفاش حذر من حدوث عواصف رعدية ورياح قوية وبَرَد محليا في المقاطعات الشمالية والغربية للمدينة.
ودعا يفاش المواطنين إلى توخي الحذر من اضطرابات الطقس التي تتعرض لها أنقرة، ولم يصدر عن السلطات تقارير فيما إذا كان هنالك ضحايا جراء هذه الفيضانات.
View this post on Instagram
المصدر : وكالة سند