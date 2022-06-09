سياسة|تركيا

شاهد- سيول تجتاح شوارع أنقرة وتجرف عددا من المارة

رجال الدفاع المدني بموقع جرفته سيول الأمطار سابقا في أنقرة (الفرنسية)
9/6/2022

تسبب هطول الأمطار بغزارة في العاصمة التركية في تشكل سيول وفيضانات غمرت المنازل والسيارات بعدد من المناطق.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تشكل سيول في شوارع أنقرة وجرفها عددا من الأشخاص في طريقها قبل قيام منقذين بانتشالهم وإنقاذهم.

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وكان والي أنقرة منصور يفاش حذر من حدوث عواصف رعدية ورياح قوية وبَرَد محليا في المقاطعات الشمالية والغربية للمدينة.

ودعا يفاش المواطنين إلى توخي الحذر من اضطرابات الطقس التي تتعرض لها أنقرة، ولم يصدر عن السلطات تقارير فيما إذا كان هنالك ضحايا جراء هذه الفيضانات.

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المصدر : وكالة سند