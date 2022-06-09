شاهد- سيول تجتاح شوارع أنقرة وتجرف عددا من المارة

تسبب هطول الأمطار بغزارة في العاصمة التركية في تشكل سيول وفيضانات غمرت المنازل والسيارات بعدد من المناطق.

وأظهرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل تشكل سيول في شوارع أنقرة وجرفها عددا من الأشخاص في طريقها قبل قيام منقذين بانتشالهم وإنقاذهم.

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وكان والي أنقرة منصور يفاش حذر من حدوث عواصف رعدية ورياح قوية وبَرَد محليا في المقاطعات الشمالية والغربية للمدينة.

ودعا يفاش المواطنين إلى توخي الحذر من اضطرابات الطقس التي تتعرض لها أنقرة، ولم يصدر عن السلطات تقارير فيما إذا كان هنالك ضحايا جراء هذه الفيضانات.