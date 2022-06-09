رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات تلبية لدعوة من محمد بن زايد

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لدعوة من رئيسها الشيخ محمد بن زايد.

وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في استقبال بينيت، الذي سيلتقي رئيس الإمارات في وقت لاحق، حيث سيناقش الجانبان سلسلة من القضايا الإقليمية، وفق مكتب بينيت.

وقال بينيت -في بيان لمكتبه- إن زيارة أبو ظبي تهدف إلى بناء مستوى جديد في العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

ولفت مكتب بينيت إلى أن لقاء اليوم هو الثالث الذي يجمعهما خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن كانا قد التقيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي في أبو ظبي ثم في مارس/آذار في مصر.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا في العام 2020 تطبيع العلاقات بينهما، رغم الرفض الفلسطيني.