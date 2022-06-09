أردوغان يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية السنة المقبلة، داعيا المعارضة للإعلان عن مرشحها.

وقال أردوغان -خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية في مدينة إزمير (غربي البلاد)- "دعوني أقولها هنا، طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب"، في إشارة إلى التحالف بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية.

ودعا أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو إلى إعلان ترشحه للرئاسيات المقبلة.

وقال مخاطبا كليجدار أوغلو؛ "تتحجج دائما بموعد الانتخابات القادمة، وها أنا أقول لك إن موعد الانتخابات في يونيو/حزيران 2023، وتقول علينا أن نتعرف على مرشح تحالف الشعب أولا، وها أنا أقول لك إن مرشح تحالفنا هو طيب أردوغان، فهيا تشجع وأعلن ترشحك للانتخابات".

واتهم أردوغان كليجدار أوغلو بأنه لم يقم بأي عمل لصالح الشعب التركي طيلة مسيرته السياسية.

كما انتقد الرئيس التركي المعارضة، مبينا أنها لا تملك أي إستراتيجية داخلية أو خارجية تؤهلها لقيادة البلاد ومواجهة المخاطر التي تحيط بتركيا.

ووجه أردوغان دعوة لأنصار تحالف الشعب -المكون من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية- إلى بذل مزيد من الجهود والعمل ليل نهار من أجل الفوز ببلدية ولاية إزمير في الانتخابات المحلية المقبلة.

ويرى كثير من المراقبين أن انتخابات العام المقبل واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ تركيا الحديث.

وتشهد الساحة السياسية منافسة بين تحالف الشعب مقابل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب الشعب، والجيد، والسعادة، والشعوب الديمقراطي.

كما انشق وزراء وقادة سابقون في حزب العدالة والتنمية، وشكلوا حزبين معارضين: الأول حزب المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، والثاني حزب الديمقراطية والتقدم بزعامة وزير الاقتصاد السابق علي باباجان.