سترفع تقاريرها إلى واشنطن.. إعادة تسمية البعثة الأميركية للفلسطينيين بالقدس

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الخميس عن تغيير اسم بعثتها الدبلوماسية إلى الفلسطينيين في القدس من "وحدة الشؤون الفلسطينية في السفارة الأميركية" إلى "المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن المكتب الجديد سيرفع تقريره مباشرة إلى واشنطن "بشأن الأمور الجوهرية"، في إشارة إلى رفع محتمل لمستوى العلاقات قبل زيارة الرئيس جو بايدن المزمعة إلى المنطقة.

وقبل أن تصبح وحدة الشؤون الفلسطينية، كان اسمها القنصلية الأميركية في القدس.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد قرر إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة بالقدس، بعد أن أغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2019، لكنه لم يحدد موعدا لتنفيذ القرار.

وأعلنت إسرائيل رفضها إعادة فتح القنصلية الأميركية بالقدس. ومع ذلك، يصر الفلسطينيون على وجوب إعادة فتح القنصلية الأميركية، التي تختص بالعلاقة مع الفلسطينيين.

وقال متحدث باسم البعثة الأميركية، إن مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية سيعمل تحت رعاية السفارة الأميركية في القدس، ويقدم تقارير عن الأمور الجوهرية مباشرة إلى مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من المسؤولين الفلسطينيين. ومن المقرر أن يستضيف الفلسطينيون اليوم الخميس مبعوث وزارة الخارجية الأميركية هادي عمرو في رام الله في مقر الحكومة بالضفة الغربية المحتلة.

كما امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق على إعادة تسمية البعثة في القدس اليوم الخميس.