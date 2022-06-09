إيران تستهجن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتتخذ قرارا بشأن إنتاج أجهزة الطرد المركزي

اعتبرت إيران اليوم الخميس أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاونها "سياسي وغير بناء"، في حين قال مصدر مطلع إن طهران ستسرع وتيرة إنتاج أجهزة الطرد المركزي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع اليوم لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإجراء سياسي خاطئ وغير بناء".

واعتبرت الوزارة في بيانها أن "المصادقة على القرار المذكور، والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة".

وأشارت إلى أن "النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور" دفع إيران إلى اتخاذ "خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".

وكانت الوكالة قد أصدرت مؤخرا تقريرا اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور على آثار لمواد نووية في 3 مواقع غير مصرح عنها.

وقال المبعوث الروسي إلى فيينا إن 30 دولة من أصل 35 صوتت لصالح القرار، بينما عارضته كل من روسيا والصين، في حين امتنعت 3 دول هي الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.

وكانت كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا قدمت مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالتعاون التام، ويُعرب عن القلق العميق إزاء ما وصفه بعدم إبداء إيران قدرا كافيا من التعاون بشأن الضمانات الخاصة بالمواقع النووية الثلاثة موضع الشك.





إجراءات جديدة

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت عن إجراءات جديدة ردا على تحركات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي.

ووفقا للمنظمة، فقد تم إيقاف عمل كاميرات المراقبة في إحدى المنشآت النووية الإيرانية اعتبارا من أمس الأربعاء، وهي كاميرات قالت إنها لا تدخل في تعهدات إيران الواردة في اتفاقية الضمانات، موضحة أن أكثر من 80% من الكاميرات المشمولة بالاتفاق ستبقى في الخدمة.

كما ذكرت رويترز أنها اطلعت على تقرير قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء تعلن فيه أنها تحققت من بدء إيران في تثبيت مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 6" IR-6 في محطة نطنز النووية، وأوضحت الوكالة أن إيران أخبرتها أنها تريد تثبيت مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 6" في نطنز.

كما ذكرت وکالة أنباء إيسنا الإيرانية عن مصدر مطلع أن طهران ستسرع وتيرة إنتاج أجهزة الطرد المركزي.

من جانبه، قال محمد رضا غائبي ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن قرار مجلس محافظي الوكالة مؤسف ويوجه ضربة كبيرة لمصداقية الوكالة، وإن طهران سترد ردا قويا ومتناسبا.

وتابع غائبي أن الدول التي دفعت لإصدار القرار ضد إيران ستتحمل التداعيات، موضحا أن قرار مجلس محافظي الوكالة لا يشجع طهران على التعاون أكثر ولن يدفعها للتنازل.

وأضاف أن المزاعم الواردة في تقرير غروسي مبنية على معلومات إسرائيلية ملفقة، وعبّر عن أمله في وفاء الطرف الآخر بالتزاماته وتجنب المزيد من التصعيد.

وشدد غائبي على ضرورة حماية مجلس المحافظين للتعاون الواسع مع إيران ودعم الاتفاق النووي لا العكس.