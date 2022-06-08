طهران تنتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوقف عمل كاميرات المراقبة في منشأة نووية

أعلنت هیئة الطاقة الذرية الإيرانية عن وقف عمل كاميرات المراقبة في إحدى منشآتها النووية اعتبارا من اليوم، داعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية إعادة النظر في سياساتها.

وأوضحت الهيئة الإيرانية أن الكاميرات التي تم إيقافها لا تدخل ضمن تعهد طهران في اتفاق الضمانات الشاملة.

وأشارت إلى أن 80% من كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخضع لمقررات الضمانات الشاملة، وتواصل عملها في المنشآت النووية.

وقالت "الذرية الإيرانية" إن لديها المزيد من إجراءات الرد، وعلى الوكالة الدولية إعادة النظر في سياساتها.

وتابعت "نأمل من الوكالة الدولية مقابلة التعاون بالتعاون ووقف سلوكها غير المناسب" مشيرة إلى أنه "لا يمكن للوكالة مطالبتنا بمزيد من التعاون بينما تعتمد سوء النية".

وفي السياق ذاته، قال محمد رضا غائبي ممثل إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت واشنطن تريد التخلي عن سياسة الضغوط القصوى، موضحا أن بلاده تواصل مفاوضاتها بجدية لحل المشاكل التي سببها خروج واشنطن من الاتفاق النووي.

كما أكد غائبي أن مفاوضات فيينا فرصة لإثبات نية حقيقية للعودة للاتفاق النووي ورفع كل العقوبات.

اتهامات وردود

من جانبه، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن التحركات الأوروبية والأميركية بمجلس محافظي هذه الوكالة الدولية تعتبر إجراءات سياسية وتتم في إطار سياسة الضغوط القصوى على إيران بدعم من إسرائيل.

وأضاف إسلامي للجزيرة أن البرنامج النووي الإيراني سلمي ومعلن، وأن الاتهامات الموجهة لبلاده مفبركة وغير موثقة، حسب تعبيره.

كما قال رئيس الهيئة الإيرانية إنه لا يوجد أي مكان للسلاح النووي في إستراتيجية بلاده الدفاعية، ووصف اتهامات البعض لطهران بأنها مجرد ادعاءات.

كما أكد إسلامي أن طهران مستعدة لتنفيذ بنود الاتفاق النووي كاملة شرط أن تلتزم كل الأطراف به دون أي انتقائية.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع "نورنيوز" المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني بأن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن اليوم مجموعة من الإجراءات ردا على تقارير وسلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر الموقع أن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغت الوكالة الدولية بتلك الإجراءات.





تحميل طهران المسؤولية

وحمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية عدم التوصل إلى تسوية بشأن صيغة لإحياء الاتفاق النووي، قائلة إن مطالب طهران برفع العقوبات تمنع إحراز تقدم.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إن إيران اتخذت -أثناء التفاوض على العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي- سلسلة من الإجراءات غير المتسقة مع خطة العمل المشتركة.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز بكثير عتبات الاتفاق النووي، فيما يتعلق بكمية ومستوى التخصيب.

كما دعا طهران إلى عدم الشروع في أي أعمال أخرى تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وعدم استئناف العمل في إنتاج معدن اليورانيوم.

ويبحث مجلس محافظي "الدولية للطاقة الذرية" مشروع قرار غربي يطالب إيران بالإسراع بالكشف عن أنشطتها "الغامضة" والتعاون التام مع الوكالة.

وقدمت الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التساؤلات العالقة حول برنامج إيران النووي.

ويحض مشروع القرار إيران على التعاون التام مع الوكالة، ويعد الأول من نوعه منذ تبني إجراء مشابه ضد طهران في يونيو/حزيران 2020، كما يعد أيضا مؤشرا على نفاد صبر القوى الغربية جراء الجمود الذي طرأ على المحادثات الرامية لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 النووي.





تهديد إيراني

ويدعو مشروع القرار طهران إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للوفاء بالتزاماتها القانونية، وقبول عرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن حل المشاكل العالقة.

ويأتي ذلك في وقت توعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إيران بدفع "ثمن باهظ" إذا استمرت فيما وصفها بسياستها المتحدية بخصوص ملفها النووي.

في المقابل، قال قائد القوات البرية بالجيش الإيراني اللواء كيومرث حيدري إن قوات بلاده "ستسوي حيفا وتل أبيب بالأرض إذا صدر أي خطأ من جانب العدو".

وكان تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف أن إيران ضاعفت مخزونها من اليورانيوم المخصب 18 مرة عما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة إن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز 3800 كيلوغرام، في حين لا يسمح لها الاتفاق النووي إلا بكمية لا تتجاوز نحو 203 كيلوغرامات.

وتمتلك إيران -وفق هذه الوكالة الدولية- أكثر من 238 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

أما أكثر ما يثير هواجس وكالة الطاقة الذرية الدولية، ومن خلفها الدول الغربية، فهو امتلاك إيران 43 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، مما يقربها من إنتاج قنبلة نووية.

وفي حال تخصيب هذه الكمية إلى 90%، فستكون إيران مستعدة لصنع قنبلة ذرية في نحو 10 أيام، إذ يكفي 42 كيلوغراما فقط من اليورانيوم المخصب بنسبة 90% لإنتاج هذه القنبلة النووية.