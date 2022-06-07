هدم قرية العراقيب مجددا.. الاحتلال ينفذ اقتحامات بالقدس والضفة ومقاطع تظهر هروب جنوده أمام الشبان الفلسطينيين

هدمت القوات الإسرائيلية صباح، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب الفلسطينية في النقب للمرة الـ 202، ونفذت سلسلة اقتحامات شمال القدس والضفة الغربية المحتلة، في حين أظهرت مقاطع فيديو جنود الاحتلال يهربون من أمام الشبان الفلسطينيين.

وقد اقتحم جنود الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع عند مدخل المخيم.

وقال شهود عيان إن الجنود أغلقوا الشارع الرئيسي للمخيم، واعتلى بعضهم أسطح البنايات لتأمين دخول فريق من موظفي بلدية القدس يستعدون لتسجيل مخالفات على السكان.

وفي ذات السياق، دانت الخارجية الفلسطينية اعتداء المستوطنين على كنيسة الروح القدس في جبل صهيون بالقدس المحتلة، واعتبرته جزءا مما وصفته بإرهاب الاحتلال الإسرائيلي المنظم.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.

وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية أن الاعتداء جزء لا يتجزأ من مخططات سلطات الاحتلال الرامية لتعميق عمليات ضم وتهويد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

كما طالبت المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والعربية بالتحرك السريع والضغط على الحكومة الإسرائيلية، لتفكيك منظمات الإرهاب اليهودي وإدراجها على قوائم الإرهاب وملاحقة عناصرها ومحاكمتهم، حسب تعبيرها.

مواجهات واعتقالات

وفي بيت لحم جنوب الضفة، تداولت حسابات فلسطينية عبر منصات التواصل مقطع فيديو يوثق لحظة هروب جنود الاحتلال خلال مواجهات مع الفلسطينيين بمخيم الدهيشة في بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.

ويظهر الفيديو جنديين يرتديان الزي العسكري والخوذة، ويحملان السلاح، يهربان من المنطقة على وقع إلقاء الحجارة من الشبان الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال وآلياته اقتحمت مخيم الدهيشة واعتقلت عددًا من الشبان من بينهم الأسير المحرر جهاد معالي، مع ساعات صباح اليوم.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع فيديو توثق اقتحام الاحتلال مناطق مختلفة من الضفة الليلة الماضية، وتنفيذه عمليات اعتقال طالت عدة شبان فلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال عن اعتقال 10 مطلوبين أثناء حملة أمنية نفذتها قواته وجهاز الأمن العام وحرس الحدود في أنحاء الضفة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال -في تغريدة على تويتر- إن العملية تم تنفيذها في قرى دير أبو مشعل والمدية وصوريف وخربة صفا وبيت أمر وعتيل ومخيم الدهيشة.





للمرة الـ 202

وفي النقب، هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم قرية العراقيب الفلسطينية، للمرة الـ 202 على التوالي.

وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب عزيز الطوري إن السلطات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ 202.

وجدد الطوري قوله إن الأهالي سيعيدون بناء قريتهم. وقال "لن نكلّ ولن نملّ ولن نخذل العراقيب ما دمنا أحرارا على قيد الحياة".

ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها وكل مرة يقوم السكان بإعادة البناء.