تطورات شرق أوكرانيا.. ألمانيا تتوعد موسكو بعقوبات قاسية وبوتين يرسل وفدا لتركيا ويشيد بصمود اقتصاد بلاده

أعلنت القوات الروسية صباح اليوم الثلاثاء السيطرة على كامل مدينة سفياتوغورسك بالشرق الأوكراني، وفي وقت توعدت ألمانيا بحزمة عقوبات جديدة قاسية على موسكو، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصمود اقتصاد بلاده وقرر إرسال وفد وزاري لتركيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم إن الجيش "حرر بالكامل" المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيستك شرق أوكرانيا التي تتركز فيها المعارك الدائرة في المنطقة.

وأوضح في تصريح موجز بثه التلفزيون أنه "تم تحرير مناطق سيفيرودونيستك السكنية بالكامل، وتستمر السيطرة على منطقتها الصناعية والبلدات المجاورة".

وبحسب وزير الدفاع فإن موسكو تسيطر حاليا على 97% من منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تقع سيفيرودونيستك ضمنها، وقال "تم تحرير مدينتي ليمان وسفياتوغورسك وكذلك 15 مدينة أخرى".

وإذا تأكد الأمر ستكون السيطرة على هاتين المدينتين مهمة لأنها ستتيح إزالة آخر عقبة نحو مدينة سلوفيانسك الرمزية، ونحو كراماتورسك عاصمة منطقة دونيستك الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها دمرت مقري قيادة للجيش الأوكراني بواسطة صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكو أن المقرين تم تدميرهما في منطقتي فروبيفاكا وياكوفليفكا التابعتين لمقاطعة لوغانسك.

وأضاف كوناشينكو -في تصريح صحفي- أن قوات بلاده تمكنت أيضا من تدمير مستودعين للذخيرة والأسلحة.

ولفت إلى أن الدفاعات الجوية الروسية استطاعت خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إسقاط 12 مسيرة للجيش الأوكراني.

وأشار إلى أن قوات بلاده تمكنت منذ بدء العملية العسكرية من تدمير 190 مقاتلة و129 مروحية و1139 مسيرة و333 نظام دفاع جوي و3443 دبابة ومدرعة تابعة للقوات الأوكرانية.

ومن جانبه، قال أولكسندر ستريوك رئيس بلدية سيفيرودونيستك للتلفزيون الأوكراني اليوم إن المدافعين عن سيفيرودونيستك يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على مواقعهم على خط المواجهة بالمدينة الواقعة شرق البلاد حيث ما زال الوضع في غاية الصعوبة.





خط المواجهة

وأضاف ستريوك أن روسيا ترسل المزيد من القوات بهدف السيطرة على المدينة بأكملها. وتابع "قواتنا المسلحة عززت مواقعها وصمدت على خط المواجهة".

وقد أقر زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا اليوم بمقتل جنرال روسي في هذه المنطقة حيث تشن القوات الروسية هجوما واسع النطاق ضد الجيش الأوكراني.

ومن جانبه أعرب دينيس بوشلين رئيس "جمهورية دونيستك" التابعة للانفصاليين في رسالة نشرها على موقع تليغرام عن "خالص التعازي لعائلة وأصدقاء" الجنرال رومان كوتوزوف "الذي كان مثالاً يحتذى في خدمة الوطن".

وفي المقابل أفادت الاستخبارات البريطانية أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أجزاء من سيفيرودونيستك مع استمرار محاولة روسيا عزل المدينة عن الشمال والجنوب.

وأضافت الاستخبارات البريطانية أن روسيا حققت مكاسب على محور بوباسنا الجنوبي خلال مايو/أيار لكن تقدمها في المنطقة توقف خلال الأسبوع الماضي.

كما أشارت إلى أنه من شبه المؤكد أن روسيا ستحتاج إلى تحقيق اختراق واحد على الأقل من هذه المحاور حتى تحقق هدفها الرئيسي المتمثل في السيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها.

ومن جانب آخر أفادت سلطات دونيستك الانفصالية الموالية لموسكو بمقتل 10 أشخاص وإصابة 17 آخرين في قصف بالمدفعية الأوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت السلطات العسكرية الموالية لروسيا في لوغانسك إن الاشتباكات أمس مع القوات الأوكرانية أدت لمقتل 25 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 ناقلات جند مصفحة.

حزمة عقوبات

وفي الجانب الاقتصادي، شدد المستشار الألماني أولاف شولتز أنه يجري العمل على الاستغناء عن مصادر الطاقة الروسية نهاية العام الجاري، مع السعي لتأمين مصادر أخرى.

وخلال مؤتمر صحفي في ليتوانيا، أكد شولتز أنه سيتم تطبيق كل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هدف العقوبات هو إضعاف الاقتصاد الروسي وإلزام بوتين على وقف الحرب.

وقال المستشار الألماني "علينا تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي ويجب أن نبذل ما في وسعنا لوقف الاعتداء الروسي".

من جانبه، قال الرئيس الروسي "تقوية العملة المحلية ساهمت في تحسين الأوضاع الاقتصادية ونجحنا في السيطرة على التضخم".

وأوضح الكرملين أنه لا اتفاقات واضحة بشأن إخراج الحبوب من أوديسا "ويجب على أوكرانيا إزالة الألغام قرب الموانئ لتحقيق ذلك".





إلى تركيا

سياسيا، ذكرت وسائل إعلام تركية أن وفدا روسيا يترأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف ويضم وزير الدفاع سيرغي شويغو سيزور أنقرة اليوم.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي والوفد المرافق لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة موضوع العملية العسكرية التركية المرتقبة شمالي سوريا.

كما سيتم التطرق إلى مسألة وقف الحرب في أوكرانيا، وضمان ممرات آمنة لنقل الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.

هذا وقد رجحت وسائل إعلام تركية أن يلتقي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو نظيره الروسي مساء اليوم أو غدا.

في سياق متصل، نظمت القوات الجوية السويدية مناورات عسكرية تضمنت إنزالا جويا للمظليين. جاء ذلك تزامنا مع مناورات بحرية يجريها حلف الناتو في بحر البلطيق.

وتهدف هذه المناورات لرفع جاهزية القوات السويدية في ضوء الوضع العسكري في أوروبا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وبعد أيام من طلب السويد الانضمام للناتو.

وقال الكرملين إن بوتين لم يبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مناورات الناتو في تركيا "وموسكو تدرك جيدا أن أنقرة عضو بحلف شمال الأطلسي".