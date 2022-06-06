من إندونيسيا وبنغلاديش.. طلائع حجاج الخارج تصل السعودية بعد توقف عامين بسبب كورونا

بدأت طلائع الحجاج القادمين من الخارج تصل إلى السعودية، للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا الذي دفع السلطات إلى حصر أداء مناسك الحج في المقيمين داخل البلاد.

وقد استقبل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة أولى الرحلات القادمة من بنغلاديش لأداء مناسك الحج، في حين استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين، لزيارة المسجد النبوي، قبل أن يتوجّهوا إلى مكة المكرمة الأسابيع القادمة للاستعداد لأداء شعائر الحج الشهر المقبل.

وتستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، كما أعلنت في أبريل/نيسان الماضي.

وشهد حج العام قبل الماضي موسما استثنائيا، إذ اقتصر عدد ضيوف الرحمن آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون العام الذي سبقه، من أرجاء العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، قبل أن يتم رفع العدد العام التالي إلى 60 ألفا ملقحين بالكامل جرى اختيارهم بواسطة القرعة.

بحمد الله، #بسلام_آمنين وصلوا 🕋🇸🇦 استقبلنا أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين لتأدية فريضة حج 1443هـ؛ من حجاج أندونيسيا، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز @madinahairport في #المدينة_المنورة.#مكةو_المدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/rnyNnULyfx — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 4, 2022

وحددت وزارة الحج ضوابط تنص على أن يكون حج هذا العام "للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية".

واشترطت السلطات على الحجاج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص فيروس كورونا سلبية لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة. وشددت على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم "حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

وأوائل مارس/آذار الماضي، أعلنت المملكة رفع معظم القيود بما في ذلك التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين تم تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج من الخارج هذا العام.