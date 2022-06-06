اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم تحت حماية قوات الاحتلال، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 13 "مطلوبا" في أنحاء الضفة الغربية خلال الليلة الماضية.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن نحو 170 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، اليوم الاثنين، بينهم الحاخام يهودا غليك.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى، صباح أمس، في الذكرى الـ 55 لنكسة عام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية.

بينهم الحاخام يهودا غليك، استمرار اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى منذ ساعات الصباح pic.twitter.com/dQ1khcTKvQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 6, 2022

وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها لن تسمح بتهويد القدس أو استمرار العدوان عليها. واعتبرت أن التطبيع طعنة غادرة في تضحيات الشعب الفلسطيني.

أما الخارجية الفلسطينية فقد حملت حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نفتالي بينيت المسؤولية المباشرة عن هذه الاقتحامات المتكررة، محذرة في الوقت ذاته من "تطهير عرقي" تقوم به "مليشيات" المستوطنين بالضفة.

وبدوره دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إلى تضافر كل الجهود من أجل حماية المسجد الأقصى الشريف والحفاظ على إسلاميته.

وأشاد هنية -خلال زيارته مقر الاتحاد العام لعلماء المسلمين في إسطنبول- بمواقف العلماء التاريخية في التمسك بثوابت الأمة وحماية حقوقها، مؤكدا أهمية توحيد جهود الأمة (الإسلامية) والعمل على تكريس القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار لها.

هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر-الشق الجنوبي، الشيخ محمد سلامة حسن، وزوجته ونجله، قرب باب حطة إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو قوات الاحتلال تعتدي بعنف على الشيخ سلامة رئيس دار الإفتاء والبحوث الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية، وعلى زوجته وابنه قبل اعتقالهم واقتيادهم إلى أحد مراكز التوقيف بالمدينة المقدسة.