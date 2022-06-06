تضم أفرادا مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.. رئاسة أمن الدولة بالسعودية تعلن قائمة للإرهاب

ذكرت رئاسة أمن الدولة بالسعودية أن الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية، صنفت بشكل مشترك أسماء ممولين للإرهاب.

وحسب بيان لأمن الدولة السعودي، فإن قائمة الإرهاب تشمل 16 اسما، بينها 13 فردا و3 كيانات منتمية لتنظيمات تصفها "بالإرهابية".

واشتملت الأسماء المستهدفة 3 أفراد مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية.

كما ضمت القائمة 6 ممولين منتمين لجماعة "بوكو حرام"، إضافة إلى جماعتي سرايا الأشتر وسرايا المختار.

وتتزامن هذه التصنيفات مع مرور 5 أعوام على إنشاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.