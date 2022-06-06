نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن الدول المحيطة بجمهورية صربيا أغلقت المجال الجوي أمام طائرة تقل الوزير سيرغي لافروف كانت متجهة إلى بلغراد عاصمة صربيا.

ونقلت صحيفة داناس الصربية عن مصادر مطلعة قولها إن كلا من الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والمجر منعت تحليق طائرة تقل لافروف كانت في طريقها إلى بلغراد.

وذكرت "الأناضول" أن 3 دول أوروبية (جمهورية الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، بلغاريا) أعلنت إغلاق أجوائها أمام طائرة وزير الخارجية الروسي الذي يستعد لزيارة صربيا.

ونقلت هذه الوكالة التركية عن وسائل إعلام محلية أن الدول الأوروبية الثلاث رفضت توفير ممر جوي لطائرة لافروف الذي من المقرر أن يزور بلغراد، يومي 6 و7 يونيو/حزيران الجاري.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، غداً، مباحثات مع السفير الروسي ألكسندر بوكان هارسينكو، لمناقشة قرار الدول الأوروبية المذكورة.