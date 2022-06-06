تطاول وإرهاب.. الأزهر يستنكر التصريحات الهندية المسيئة للرسول

القاهرة- أعرب الأزهر الشريف عن إدانته واستنكاره الشديد لما صدر من متحدث الحزب الحاكم في الهند من تطاول وسوء أدب في الحديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وزوجه أم المؤمنين الطاهرة المطهرة السيدة عائشة.

وفي بيان شديد اللهجة، قال الأزهر إن كلمات المسؤول الهندي كشفت عن جهل فاضح بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسيرتهم، وكيف أنهم كانوا يمثلون القمم العليا للآداب والفضائل والأخلاق، وأن الله عصمهم من الوقوع في الرذائل وما تكرهه النفوس الطاهرة المستقيمة.

التصريحات المسيئة نشرها نافين كومار جيندال المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، وأثارت غضبا في أوساط المسلمين، مما دفع دولا عربية وإسلامية إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للاحتجاج، في حين اكتفى الحزب الحاكم بتعليق عمل المسؤول.

الإرهاب الحقيقي

وحسب البيان، فقد عدّ الأزهر ما قاله هذا "الجاهل المستهتر بعظماء الإنسانية" سخفا من القول الذي يُردِّدُه بين الحين والآخر كل حاقد على الإسلام والمسلمين، مؤكدا أن مثل هذا التصرف هو الإرهاب الحقيقي، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، ومن هنا فإن على المجتمع الدولي أن يتصدَّى بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين.

وأكد الأزهر أن ما يلجأ إليه بعض المسؤولين السياسيين مؤخرا من إساءة للإسلام وإلى نبيه الكريم، نبيِّ العفة والأدب والطهارة، لكسب تأييد أصوات في انتخابات الأحزاب، وتهييج مشاعر أتباعهم ضد المسلمين؛ هو دعوة صريحة للتطرف وبث الكراهية والفتنة بين أتباع الأديان والعقائد المختلفة، وهو أمر لا يصدر إلا من دعاة التطرف وأنصار الكراهية والفتنة، وأعداء سياسة الحوار بين أتباع العقائد والحضارات والثقافات المختلفة.

وختم الأزهر بتأكيد ضرورة أن يقف العالم المتحضر اليوم بالمرصاد لأمثال هؤلاء المتاجرين بالأديان والمقامرين بالقيم الإنسانية العليا في بورصة الانتخابات والسياسة.

غضب إسلامي

وعبّر ناشطون عن غضبهم إزاء التصريحات المسيئة، قائلين إنها تأتي امتدادا لسياسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التي وصفوها بالعنصرية ضد المسلمين.

واستنكر مغردون تصاعد حالة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الهند، قائلين إنها تسير على خطى فرنسا والصين في تعزيز الإسلاموفوبيا والعداء.

كما شجبت العديد من الدول العربية والاسلامية تلك التصريحات، وطالبت الحزب الحاكم بتقديم اعتذار، لكن الحزب اكتفى بتعليق عمل المتحدث باسمه نافين كومار بعد التعليقات المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفق وسائل إعلام محلية.

وأكد الحزب الحاكم في الهند -في بيان على موقعه على الإنترنت- أنه يحترم جميع الأديان، قائلا "حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي رموز دينية لأي دين".

بدأت فرنسا بالإساءة إلى مقام النبيﷺ بنشر الرسوم المسيئة فقرر قطاع من أحبابه #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه585 وكان الرد الرسمي محصورا في بلدين أو ثلاثة، والآن رموز الحزب الحاكم في #الهند يسبون النبي وزوجه ضمن سياسة #مـودي في اضطهاد المسلمين، ولم نر ردا على ذلك. #الا_رسول_الله_يا_مودي — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 4, 2022

متى ينتقل الاعتراض على الإساءة إلى رسولنا من التواصل الاجتماعي إلى أرض الواقع؟!

– توبيخ سفراء الهند حول العالم

– مطالبة سفارات الهند باعتذار رسمي

– الضغط على الهند لعزل الذي أساء لرسولنا صلى الله عليه وسلم

– رفع قضايا في كل مكان حول العالم يسمح بذلك

*يتبغ — د. علاء الروبي (@Alaa_Elrouby) June 5, 2022

لا أعرف لماذا فوجئ البعض بما جرى في #الهند «الرسمية» من إساءة «رسمية» لنبينا (عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام).

التمييز ممنهج .. والقادم أسوأ https://t.co/jIUhcBdH3e — أيمن الصياد Ayman Al-Sayyad (@a_sayyad) June 6, 2022

هي الحقارة ذاتها التي تتردد كلما حاول تافه أو جاهل أو حاقد النيل من رسول الإنسانية ومعلم الدنيا.. صل الله عليك وسلم وبارك سيدي يا رسول الله

#الا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/RstLzfOPLA — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) June 4, 2022

قال تعالى:

"إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ".

لقد كفاه الله سخرية الساخرين،

فعلى كل من تعرّض لجنابه الشريف ومجده المنيف ﷺ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين،

ويكفيه خزياً وعاراً وشناراً أنه لم يُدرك عظمة هذا النبي الكريم ﷺ.

#إلا_رسول_الله_يا_مودي — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) June 5, 2022

مع كرهنا للطَّاعنين في حبيبنا ﷺ والغضب الذي يعترينا، إلَّا أنَّنا نستبشر خيرًا {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ}.

ومصيرك أنت وحزبك سيكون مثل غيرك من السَّابقين والمعاصرين، الذلة والهوان، والأيام بيننا!!#إلا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/Q2zarJ8JP6 — د. حسن الحسيني (@7usaini7) June 4, 2022

أبشركم بفضل الله ثم بجهود المخلصين والغيورين من أبناء هذه الأمة، قام المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند بحذف التغريدة التي أساء فيها لرسول الله ﷺ، وهو صاغر ذليل بعد انتفاضة المسلمين وغضبهم لرسولهم !!

هذه رسالة لكل من يقول وماذا ينفع التغريد وماذا سيفعل !!#الا_رسول_الله_يا_مودي — جهاد حِلِّس (@jhelles) June 5, 2022