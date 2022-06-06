ليبيا.. المشري والدبيبة يدعوان لإجراء الانتخابات وبريطانيا تعيد فتح سفارتها في طرابلس

جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة دعوتهما لإجراء انتخابات من أجل إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، في وقت أعلنت فيه المملكة المتحدة، أمس الأحد، إعادة فتح سفارتها في ليبيا بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات.

وقال المشري -خلال لقائه السفير التركي لدى طرابلس كنعان يلماز- إن موقف المجلس من الانسداد السياسي الحالي ورؤيته للخروج منه يكون عن طريق تنظيم انتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة.

وأوضح أن الانتخابات الدستورية ستجدد الشرعية السياسية وتنهي المراحل الانتقالية.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، أن "الخيار الوحيد" لحكومته هو إجراء الانتخابات، مؤكدا أن حكومته تعمل بكل جهودها لتنفيذ هذا الاستحقاق.





بدورهما، أكد كل من رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، أهمية الالتزام بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة الراهنة والوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الليبيون.

جاء ذلك في اجتماع المنفي واللافي في طرابلس مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، "خمسة زائد خمسة" لغرب ليبيا، بحث ما أنجزته اللجنة وسبل المحافظة على استمرار حالة التهدئة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن أعضاء اللجنة العسكرية استعرضوا نتائج اجتماع اللجنة بكامل أعضائها، على هامش اجتماع نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في ليبيا الذي استضافته الحكومة الإسبانية يوم 23 مايو/أيار الماضي.

السفارة البريطانية

وفي سياق متصل، أعلنت المملكة المتحدة، أمس الأحد، فتح سفارتها في ليبيا رسميا بعد إغلاق دام نحو 8 سنوات على خلفية التوتر الأمني في البلاد.

وقالت سفيرة بريطانيا لدي ليبيا كارولين هورندال -في تغريدة عبر تويتر، عقب احتفال أقيم بالسفارة في طرابلس الليبية- إن إعادة فتح سفارة بلادها في ليبيا دليل على التزام المملكة المتحدة بتواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا.

لقد أعلنت هذا المساء بأننا نعيد افتتاح سفارتنا هنا في 🇱🇾 هذا دليل على التزام 🇬🇧 الكامل ب 🇱🇾 أنا فخورة بأن عملنا يمس حياة 🇱🇾 في جميع أنحاء البلاد بالفعل. خطابي في افتتاح السفارة 👇 https://t.co/RTH1xCwKKA — Caroline Hurndall (@CaroHurndall) June 5, 2022

وجاء الإعلان عن فتح السفارة البريطانية في العاصمة طرابلس أمس الأحد خلال احتفالات باليوبيل البلاتيني لعيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة مرور 70 عامًا على اعتلائها العرش، حسب السفيرة.

وفي مطلع أغسطس/آب 2014، أغلقت بريطانيا سفارتها في طرابلس الليبية كباقي السفارات والبعثات الدبلوماسية الأخرى التي غادرت البلاد إثر اندلاع حرب أهلية في ليبيا، في حين عادت الكثير من تلك السفارات إلى طرابلس مؤخرا بعد استقرار نسبي هناك.

وتشهد ليبيا حاليا صراعا سياسيا بعد تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

وفي 25 مايو/أيار الماضي، اقترح الدبيبة انطلاق إجراءات الانتخابات البرلمانية نهاية العام الجاري 2022، مشيرا إلى أن حكومته "لن تبقى دقيقة واحدة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة".

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات رئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.

وبموازاة مساري باشاغا والدبيبة لإجراء الانتخابات، تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي على قاعدة دستورية تمهد لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت ممكن".