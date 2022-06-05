مطالبين بالقصاص.. سودانيون يحتجون في ذكرى فض اعتصام "القيادة العامة" وإعلان عن مقتل متظاهر

تظاهر محتجون في مناطق سودانية عدة تزامنا مع الذكرى الثالثة لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش الذي حدث في الثالث من يونيو/حزيران عام 2019، واستجابة لدعوات لجان المقاومة.

ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للعسكريين في السلطة، مطالبين بالحكم المدني والقصاص من المتورطين في قتل المعتصمين والمتظاهرين.

وقد أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهر إثر إصابته بالرصاص الحي في المظاهرات التي خرجت اليوم في العاصمة الخرطوم (حي شمبات)، ومنطقة خرطوم بحري، وأم درمان.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري"، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لتصحيح مسار المرحلة الانتقالية، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

​​​​​​​وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.