الشرطة الأميركية: 3 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في أحد شوارع فيلادلفيا

قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح أمس السبت (بالتوقيت المحلي) بإطلاق نار في شارع يكتظ عادة خلال الليل بمدينة فيلادلفيا كبرى مدن ولاية بنسلفانيا الأميركية، وفق ما أعلنته شرطة المدينة.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area.

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا "دي إف بيس" للصحفيين إن 14 شخصا أصيبوا بإطلاق نار (مساء أمس السبت وفق التوقيت المحلي) ونقلوا إلى مستشفيات، وأعلنت وفاة 3 منهم -رجلان وامرأة- بعد وصولهم إلى المستشفيات.

وأشار المفتش إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشود في الشارع. ولفت أيضا إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.

وأوضح المسؤول في الشرطة أنه تم العثور على مسدسين في الموقع وأنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت. وتحدّث المفتش في تعليقه على التحقيق عن "العديد من الأسئلة التي ما تزال من دون إجابات".

Saturday night in Philadelphia. A mass shooting on 4th & South Street with reports of nearly a dozen people shot. I’m on scene where police have cordoned off the popular weekend strip, a trail of what appears to be blood snaking along the sidewalk in front of a Rita’s Water Ice. pic.twitter.com/mkUoTvgy2I

— Max M. Marin (@MaxMMarin) June 5, 2022