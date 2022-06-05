الشرطة الأميركية: 3 قتلى و11 جريحا بإطلاق نار في أحد شوارع فيلادلفيا

قتل 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح أمس السبت (بالتوقيت المحلي) بإطلاق نار في شارع يكتظ عادة خلال الليل بمدينة فيلادلفيا كبرى مدن ولاية بنسلفانيا الأميركية، وفق ما أعلنته شرطة المدينة.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area. — Philadelphia Police (@PhillyPolice) June 5, 2022

وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا "دي إف بيس" للصحفيين إن 14 شخصا أصيبوا بإطلاق نار (مساء أمس السبت وفق التوقيت المحلي) ونقلوا إلى مستشفيات، وأعلنت وفاة 3 منهم -رجلان وامرأة- بعد وصولهم إلى المستشفيات.

وأشار المفتش إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة إلى الحادث لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النار على الحشود في الشارع. ولفت أيضا إلى أن عناصر الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.

وأوضح المسؤول في الشرطة أنه تم العثور على مسدسين في الموقع وأنه سيتعين على الشرطة الانتظار حتى الصباح للاطلاع على التسجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية كانت مغلقة ليل السبت. وتحدّث المفتش في تعليقه على التحقيق عن "العديد من الأسئلة التي ما تزال من دون إجابات".

Saturday night in Philadelphia. A mass shooting on 4th & South Street with reports of nearly a dozen people shot. I’m on scene where police have cordoned off the popular weekend strip, a trail of what appears to be blood snaking along the sidewalk in front of a Rita’s Water Ice. pic.twitter.com/mkUoTvgy2I — Max M. Marin (@MaxMMarin) June 5, 2022

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا ومقاطع فيديو من موقع الحادث، حيث أغلقت قوات الشرطة الشوارع المؤدية لمكان الحادث.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) اليوم الأحد عن شرطة المدينة أن إطلاق النار وقع عندما كان المئات من الأفراد يستمتعون بأوقاتهم في "ساوث ستريت"، كما يفعلون في عطلة نهاية كل أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات لم تعتقل أحدا حتى الآن.