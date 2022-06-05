اقتحمت 13 مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، وذلك استجابة لدعوات أطلقتها منظمات إسرائيلية لاقتحامه يومي الأحد والاثنين.

وأمّنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحماية لمجموعات المستوطنين الذين وصل عددهم إلى 500 شخص، خلال عملية الاقتحام، كما قامت بإغلاق المصلى القبلي بالسلاسل تزامنا مع اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت شابا فلسطينيا من داخل الباحات وأبعدت آخر.

دعوات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين.. رداً على دعوات مستوطنين لاقتحامه فيما يسمى "عيد الأسابيع" العبري pic.twitter.com/r6cUYAvnv2 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 4, 2022

وكانت جهات ومنظمات يهودية متطرفة -تطلق على نفسها "منظمات الهيكل"- دعت إلى اقتحامات واسعة اليوم الأحد، في ما يعرف بـ"عيد البواكير" أو "الحصاد" اليهودي، وذلك بعد أسبوع من تنظيم ما تسمى "مسيرة الأعلام" في القدس المحتلة.

في المقابل، كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورابطة علماء فلسطين دعتا الفلسطينيين إلى الرباط في المسجد الأقصى لإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويده.

#صور جانب من صلاة المرابطين في وجه اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/whGQwYzXY6 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 5, 2022

وبالتزامن مع الاقتحام، هتف المرابطون في الأقصى بالتكبير، كما شرعوا في إقامة صلاة الضحى في الساحات الخارجية لتقييد حركة المستوطنين.

#شاهد | الفوج الثامن ضمن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى هذا الصباح pic.twitter.com/sVjKTfDzGA — فلسطين الآن (@paltimes2015) June 5, 2022

دعوات فلسطينية

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تدين "بأشد العبارات اقتحامات غلاة المتطرفين اليهود وعناصرهم الإرهابية وجمعياتهم الاستيطانية للمسجد الأقصى"، ورأت أن الاقتحامات مفروضة بقوة الاحتلال، ولن تصبح جزءا من الواقع التاريخي والقانوني القائم بالأقصى.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية -برئاسة نفتالي بينيت- المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وحذرت من مخاطرها، ورأت أن إسرائيل تغلق الباب أمام العملية السياسية وتعمق كيانها اليهودي الإرهابي في الضفة.

وأكدت أن مليشيات المستوطنين بالضفة تتحكم في الأمور وعمليات التطهير العرقي برعاية منظومة عسكرية.

بدورها، أكدت حركة حماس أن حماية الأقصى واجب وطني وديني، وأن استمرار اقتحامه محاولات يائسة لتهويده ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت التقسيم الزماني والمكاني.

كما دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الفلسطينيين إلى الرباط في ساحات المسجد للتصدي للمستوطنين، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالوقوف عند مسؤولياتها لمنع محاولات الاحتلال فرض واقع جديد في مدينة القدس المحتلة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية على منصات التواصل مقطع فيديو وصورا تظهر رفع طفلين علم فلسطين في وجه المستوطنين، تزامنا مع اقتحام ساحات المسجد الأقصى.

طفلان يرفعان العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى تزامناً مع اقتحام المستوطنين pic.twitter.com/aEIzkPx4FI — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 5, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو -نشرتها وسائل إعلام محلية فلسطينية- أداء عدد من المستوطنين طقوسا تلمودية، من بينها ما يعرف بـ"السجود الملحمي" (الانبطاح)، في ساحات المسجد الأقصى.

مستوطنون يواصلون أداء طقوسهم التلمودية في الأقصى pic.twitter.com/5PBfnMjrIm — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 5, 2022

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الذكرى 55 لما يُعرف عربيا باسم "النكسة"، أو حرب عام 1967، التي انتهت بهزيمة إسرائيل للجيوش العربية، واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية والمصرية والسورية.