طالبوا بمصارحة المواطنين وعدم طمأنتهم.. إعلاميون مصريون: القادم أسوأ والشارع يغلي

القاهرة – حذر إعلاميون مقربون من السلطات المصرية المواطنين من صعوبة الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وطالبوا بالاستعداد لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار، كما طالبوا الحكومة بالتدخل لتأجيل الزيادات المتوقعة خلال الفترة القادمة على عدد من السلع والخدمات.

وبخلاف ما قام به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي -في أكثر من مناسبة- من طمأنة المصريين بشأن الوضع الاقتصادي؛ طلب إعلاميون من المواطنين عدم الإنصات لتطمينات الحكومة، مؤكدين أن القادم أصعب.

ودعا بعضهم الحكومة المصرية إلى تأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي المقبل.

القادم أصعب

في هذا السياق، استنكر الإعلامي القريب من السلطة عمرو أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية" مساء الجمعة الماضي على قناة "إم بي سي مصر" المملوكة للسعودية، تصريحات رئيس الوزراء المصري التي طمأن فيها المواطنين بقيام الدولة بتحمل نسبة كبيرة من التضخم.

وطالب أديب الحكومة بعدم طمأنة المواطن، مؤكدا أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تطمئن شعبها، في حين أن الأوضاع في الحقيقة صعبة والقادم أصعب، مضيفا "الدنيا منيلة بستين نيلة.. فيه غلاء جاي ومعاهم كمان ركود".

وأشار أديب إلى أن الأزمة الحالية تعاني منها الدول الكبرى والشركات العالمية فما بالك بمصر؟ على حد قوله.

الشارع يغلي

الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري -المشهور بقربه من الأجهزة الأمنية- ألقى بيانا عاجلا للحكومة خلال جلسة للبرلمان المصري أمس السبت، طالب فيه بتأجيل الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع بداية العام المالي الحالي.

وأكد بكري في بيانه أن الظروف الصعبة والتداعيات الخارجية أثرت بشكل كبير على المواطنين الذين يعانون أشد المعاناة، مطالبا باحتواء الشارع "لأنه يغلي"، ومشيرا إلى أن الوضع العالمي أثر على كل الطبقات، وأن الرأي العام مستفز من زيادة أسعار الكهرباء.

وطالب الإعلامي المصري بتدخل رئيس الجمهورية لتأجيل ارتفاع أسعار الكهرباء العام المالي المقبل وتخفيضها، خاصة في ظل معاناة المواطنين، محذرا بقوله "نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن تراعي الشعب، لأن المخاطر كبيرة ولا يجب الانتظار حتى تقع المشكلات".

⭕ #مصطفى_بكري: نحن ندق جرس إنذار للحكومة بأن ترعى الشعب pic.twitter.com/hDPB4D46HA — الأسبوع (@elaosboa2021) June 5, 2022

غضب وسخرية

تباينت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول تصريحات أديب وبكري، وسخر البعض من موقف الثنائي الذي ربما يجعلهما أقرب للمعارضة من النظام، وتساءل أحدهم ساخرا هل انضم أديب إلى قناة مكملين؟ (قناة معارضة للنظام تبث من خارج البلاد).

وهاجم البعض أديب وبكري، زاعما أنهما ينشران الشائعات، ويبثان الذعر بين المواطنين، وطالبوا بمحاكمة كل من يثير خوف المواطنين، وزعم أحدهم أن كلام أديب عن تأثير رفع سعر الدولار الجمركي مبالغ فيه بشدة، ولن يؤثر على السلع الأساسية التي توفرها الحكومة.

وأظهر مسح لمؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ18 في مايو/أيار الماضي، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.

عمرو أديب: أنا عاوز الناس تقلق.. الأسعار هتنط مرة واثنين وثلاثة وأربعة!

أداؤك اليومين دول مش عاجبني يا عمرو.. انت شغال في مكلمين اليومين ولا ايه؟!

أنت بتعلي علينا ليه كده يا جدع؟! pic.twitter.com/oAUMAnyI87 — سليم عزوز (@selimazouz1) June 3, 2022

صباح الخير

مصر الدولة الوحيدة في العالم الي بتطمن شعبها .

محدش يطمن يا جماعه.

اقوال مأثورة عمرو اديب ٢٠٢٢ pic.twitter.com/Zp10jhhl0R — tahani lasheen (@Tahany_lasheen) June 5, 2022

اسكت يابوز الفقر ..حد ممكن يسكت هذا المزايد الذي ياكل على كل الموائد. انه يحاول ان يضغط على الادارة المصرية حتى يكون له مكان قريب من السلطة. نفس اسلوبه مع مبارك .لقد حان الوقت لكي نطرد كل هولاء المزايدين الافاقين #مصطفى_بكري__بره — Amr Dief (@amrmdief) June 5, 2022