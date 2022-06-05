بايدن وزوجته في "أمان".. تحليق طائرة خاصة "بالخطأ" فوق منزلهما

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن طائرة خاصة دخلت عن طريق الخطأ المجال الجوي للمنزل الذي يقضي فيه الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته عطلة نهاية الأسبوع، وأنهما "بأمان".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن تم إجلاؤهما لفترة وجيزة من منزلهما السبت، بعد أن دخلت طائرة خاصة صغيرة بالخطأ المجال الجوي المحظور فوق ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير.

وقال المتحدث باسم الخدمة السرية الأميركية أنتوني جوليلمي إن الطائرة تم إخراجها على الفور من المجال الجوي المحظور. وأضاف أنه سيتم استجواب الطيار الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وقال "كشف تحقيق أولي أن الطيار لم يكن على القناة الإذاعية المناسبة، ولم يكن يتبع إشعار الطيارين الذي تم تقديمه، وخالف إرشادات الرحلة المنشورة".

وتسبب الحادث، الذي وقع الخامسة مساء بتوقيت غرينتش، في حدوث ارتباك بوسط مدينة ريهوبوث بيتش في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث كان الموكب الرئاسي يتحرك بسرعة في أنحاء المدينة قبل العودة إلى مقر إقامة بايدن.