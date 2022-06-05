سياسة|عراق

بالصور.. الجفاف يهدد مصير أهوار العراق

ضُمت مناطق الأهوار (جنوبي العراق) إلى لائحة التراث العالمي قبل نحو 6 سنوات، حينما صوتت اليونسكو بإجماع أعضائها على ذلك.

An Iraqi Marsh Arab man walks on a dry ground that was covered with water at the Chebayesh marsh in Dhi Qar
رجل يمشي على أرض جافة كانت مغمورة من قبل بالمياه في أهوار الجبايش (رويترز)
5/6/2022-|آخر تحديث: 5/6/202206:22 PM (مكة المكرمة)

تزداد المخاوف يوما بعد آخر لدى سكان الأهوار جنوبي العراق، وتحديدا في الجبايش بمحافظة ذي قار، وذلك بفعل انخفاض مناسيب المياه التي تعد قوام الحياة، وخشية من تزايد ملوحة المياه والتي تتسبب في قتل الأسماك والجاموس.

وتراجعت مناسيب المياه في الجابيش تراجعا ملحوظا مؤخرا بفعل انخفاض سقوط الأمطار، وقلة تدفق المياه من الأنهار جراء بناء دول الجوار السدود، كما سيتراجع المنسوب بشكل مخيف مع دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة إلى 52 درجة مئوية.

A general view shows low water levels at the Chebayesh marsh in Dhi Qar
منظر عام يظهر انخفاض منسوب المياه في الجبايش (رويترز)

 

انخفاض مناسيب المياه انعكس سلبا على مجمل الحياة في مناطق الأهوار، الأمر الذي شكل قلقا كبيرا للسكان، الذين تزايدت الهجرة بينهم.

An Iraqi man walks on the dry ground that was covered with water at the Chibayesh marshes in Dhi Qar
أرض جافة كانت مغطاة بالمياه في أهوار الجبايش في ذي قار (رويترز)

وضُمت مناطق الأهوار (جنوبي العراق) إلى لائحة التراث العالمي قبل نحو 6 سنوات، حينما صوتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" (UNESCO) بإجماع أعضائها على ضم الأهوار إلى لائحة التراث العالمي.

A general view shows low water levels at the Chebayesh marsh in Dhi Qar
صورة جوية لأهوار الجبايش تظهر مدى انخفاض منسوب المياه فيها (رويترز)

وليس فقط تلوث المياه، بل أيضا ارتفاع درجة الحرارة في الصيف يزيد انخفاض منسوب المياه، مما يجعلها شديدة التعرض لجميع أنواع الأمراض الخطيرة على الأحياء في المنطقة.

A general view shows low water levels at the Chebayesh marsh in Dhi Qar
منظر عام يظهر انخفاض منسوب المياه في الجبايش (رويترز)

كلما انخفض مستوى المياه، أصبحت نوعية المياه في هذه المنطقة مالحة، وغير جيدة وغير صالحة لحياة الحيوان.

An Iraqi Marsh Arab man looks at a dry ground that was covered with water at the Chebayesh marsh in Dhi Qar
رجل ينظر إلى أرض جافة كانت مغطاة بالمياه في أهوار الجبايش (رويترز)

تزداد درجات الحرارة صيفا في العراق، إذ سُجلت درجات قياسية بلغت 52 درجة مئوية على الأقل في العامين الماضيين.

A general view shows low water levels at the Chebayesh marsh in Dhi Qar
منظر عام يظهر انخفاض منسوب المياه في الجبايش (رويترز)

ويدور العراق في حلقة متكررة من أزمات المياه بسبب التغير المناخي والتلوث وبناء السدود على الأنهار من قبل دول الجوار.

A girl herds buffaloes on a dry ground at the Chebayesh Marshes in Dhi Qar
فتاة ترعى الجاموس على أرض جافة في أهوار الجبايش (رويترز)

والعراق هو خامس دولة في العالم معرضة لخطر أزمة المناخ، وفقا للأمم المتحدة.

The Wider Image: "Our whole life depends on water" climate change, pollution and dams threaten Iraq's Marsh Arabs
صورة التقطت قبل عامين لصياد سمك في الأهوار (رويترز)

الجبايش أحد أقضية محافظة ذي قار، تقع شرق مدينة الناصرية شمال غرب محافظة البصرة، ويقع مركز الجبايش على هور الحمّار قرب نهر الفرات، ويبلغ عدد سكان القضاء حوالي 150 ألف نسمة، بحسب تقديرات عام 2015.

The Wider Image: "Our whole life depends on water" climate change, pollution and dams threaten Iraq's Marsh Arabs
صورة التقطت قبل عامين لقارب يمخر عباب المياه في الأهوار (رويترز)

يعتمد سكان الجبايش في الجزء الأكبر من موارد حياتهم على الصيد المائي وجمع القصب وحياكة الحصر التي تسمى "البواري" وتصديرهـا إلى سائر الأنحاء حتى الخليج وإيران

The Wider Image: "Our whole life depends on water" climate change, pollution and dams threaten Iraq's Marsh Arabs
رجل يقود قاربا في نهر بالأهوار (رويترز)
المصدر : الجزيرة + رويترز