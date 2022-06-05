الجيش الأردني: مقتل طيارين بعد سقوط طائرتهما بسبب خلل فني في جولة تدريبية

قال الجيش الأردني اليوم الأحد إن طيارَين قتلا بعد سقوط طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بمنطقة خالية في الرمثا بمحافظة إربد قرب الحدود مع سوريا.

ووفق بيان للجيش الأردني، فإن سقوط الطائرة -وهي من نوع "غروب" (Grob)، جاء "إثر خلل فني في أثناء جولة تدريبية" على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت الأردن (السادسة صباحا بتوقيت غرينتش).

وأضاف الجيش الأردني نقلا عن مصدر عسكري "نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبد الله الأول الجامعي".