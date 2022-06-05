احتفالات متواصلة بالذكرى 70 لاعتلائها العرش.. الأمير تشارلز: الملكة إليزابيث لا تزال تصنع التاريخ

أشاد ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز بوالدته الملكة إليزابيث في خطاب ألقاه أمس السبت خلال احتفالات بمناسبة اليوبيل البلاتيني لها، قائلا إنها وحدت الأمة ولا تزال تصنع التاريخ منذ اعتلائها العرش قبل 70 عاما.

وأدلى الأمير تشارلز بخطابه مساء أمس خلال حفل موسيقي بدأ بفقرة كوميدية عُرضت في مقطع مصور ظهرت فيه الملكة (96 عاما).

وكانت الملكة تشرب الشاي مع الدب "بادينغتون" قبل أن تبدأ النقر على أنغام أشهر أغاني فرقة كوين، التي بدأ بها الحفل الموسيقي.

وألقى وريث عرش بريطانيا كلمته مع قرب انتهاء الحفل الموسيقي المقام أمام قصر باكنغهام. وعندما عُرضت على الجدران صور من عهد الملكة، قال تشارلز (73 عاما) إن اليوبيل منح البلاد الفرصة لتقول لجلالتك "شكرا".

لحظات الفخر والفرح

وأمام حشد -قُدر عدده بنحو 22 ألفا، إضافة إلى ملايين آخرين تابعوا الحفل عبر شاشات التلفزيون- قال الأمير تشارلز "يا صاحبة الجلالة، لقد كنت معنا في أوقاتنا العصيبة، كما لممت شملنا للاحتفال بلحظات الفخر والفرح والسعادة".

ولم تحضر الملكة الحفل بسبب "مشكلات في الحركة" اضطرتها للاعتذار عن عدم المشاركة في عدة ارتباطات في الآونة الأخيرة.

وبدأت الخميس الماضي 4 أيام من الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عاما على اعتلاء الملكة العرش بعرض عسكري وآخر لسلاح الجو الملكي وإضاءة معالم في جميع أنحاء بريطانيا والعالم.

وتُختتم الاحتفالات اليوم الأحد بعرض ينضم خلاله المغني إد شيران إلى نحو 10 آلاف فنان وجندي.

القوة الناعمة

واعتلت الملكة إليزابيث العرش وهي في 25 من عمرها بعد وفاة والدها جورج السادس عام 1952، في وقت كانت فيه بريطانيا تعاني من ويلات الحرب العالمية الثانية، وكان ونستون تشرشل رئيسا للوزراء.

وإجمالا، شهدت الملكة خلال حكمها تولي 14 رئيسا للوزراء، فضلا عن تعاقب ما يزيد على 14 رئيسا للولايات المتحدة، وبناء جدار برلين ثم إسقاطه، وانضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي وخروجها منه.

وشهدت الملكة كذلك تفكك الإمبراطورية البريطانية التي كانت قوية ذات يوم، ثم حل محلها "كومنولث" من 54 دولة كان للملكة دور أساسي في تشكيله، ويرى كثيرون أن نجاحه أعظم إنجاز لها.

ويرى مؤيدو الملكة أنها مصدر للقوة الناعمة في العالم وعامل استقرار، أو هي جسر بين ماضي الأمة وحاضرها.