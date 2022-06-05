إيران تنفي اغتيال أحد "علمائها البارزين" وتكشف منصبه وظروف وفاته

أعلن ممثل وزارة العدل الإيرانية في مدينة "يزد" وسط البلاد أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن وفاة عالم إيراني متخصص في هندسة الطيران، غير صحيحة وليست دقيقة.

وأضاف المسؤول المحلي في المدينة أن أيوب انتظاري لم يكن عالما بارزا، وكان موظفا عاديا في إحدى الشركات الصناعية، فضلا عن أنه كان مريضا وتوفي لأسباب طبيعية في المستشفى.

وأشار إلى أن أحد أقارب المتوفى نشر في البداية هذه الإشاعة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب الانتباه، ثم تمت إعادة نشرها في عدد من المواقع المحلية، مؤكدا أنه ستتم محاسبة هذا الشخص، وفق قوله.

وكانت بعض وسائل الإعلام غير الرسمية ادعت في وقت سابق أن الرجل توفي في ظروف غامضة.

يذكر أن أيوب انتظاري حاصل على درجة دكتوراه في هندسة الطيران من جامعة "صنعتي شريف" للتكنولوجيا في طهران.