عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: تم تسجيل حالات اغتصاب وتعذيب أثناء الاعتقالات.

عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: أعبر عن قلقي بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام منذ 25 أكتوبر

عاجل | المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالسودان: يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: تم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين دون مبرر.

عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: أعبر عن قلقي بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام منذ 25 أكتوبر.