عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: تم تسجيل حالات اغتصاب وتعذيب أثناء الاعتقالات
4/6/2022-|آخر تحديث: 4/6/202211:35 AM (مكة المكرمة)
عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: تم تسجيل حالات اغتصاب وتعذيب أثناء الاعتقالات.
عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: أعبر عن قلقي بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام منذ 25 أكتوبر
عاجل | المقرر الأممي لحقوق الإنسان بالسودان: يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: تم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين دون مبرر.
عاجل | مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالسودان: أعبر عن قلقي بشأن الانتهاكات التي يرتكبها النظام منذ 25 أكتوبر.
المصدر : الجزيرة