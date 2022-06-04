حرب أوكرانيا.. ماكرون يدعو لعدم إذلال روسيا مقابل السلام وبايدن يؤكد الحاجة إلى تسوية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من الأهمية بمكان ألا تتعرض روسيا للإذلال للتمكن من إيجاد حل دبلوماسي عند توقف القتال في أوكرانيا، في حين قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن البلدين سيكونان بحاجة إلى تسوية في مرحلة ما.

ووفق ما نقلته عنه وكالة رويترز، صرح ماكرون أنه يعتقد أن بلاده ستلعب دور الوساطة لإنهاء الصراع، مشيرا إلى أنه قال لبوتين إنه يرتكب خطأ تاريخيا وجذريا لشعبه ولنفسه وللتاريخ.

وتعليقا على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن "الدعوات لتجنب إذلال روسيا لن تؤدي إلا لإذلال فرنسا وكل دولة أخرى قد تطالب بذلك، لأن روسيا هي التي تهين نفسها".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تترك خلفها الخراب والدمار، لكن الناس في النهاية يحتاجون إلى مكان ما للعودة إليه.

بدوره قال مستشار للرئيس الأوكراني إن ضمان الأمن العالمي يجب أن يمر عبر نزع السلاح الروسي.

موقف بايدن

وردا على سؤال عما إذا كانت أوكرانيا بحاجة إلى التنازل عن جزء من أراضيها لتحقيق السلام، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن يقول للأوكرانيين ما ينبغي وما لا ينبغي فعله.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن بايدن قوله إن البلدين سيكونان بحاجة إلى تسوية في مرحلة ما.

وقالت "سي إن إن" إن مسؤولين أميركيين اجتمعوا في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لبحث أطر محتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر تسوية عن طريق التفاوض.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصادر قولها إن إيطاليا اقترحت أواخر مايو/أيار الماضي إطار عمل من 4 نقاط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.

ووفق المصادر، فإن المقترح الإيطالي يتضمن التزام أوكرانيا بالحياد بشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) مقابل ضمانات أمنية.





"روسيا هنا إلى الأبد"

في سياق متصل، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) أن موسكو بدت على نحو متزايد غير راغبة في التخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب على أوكرانيا.

وأضافت الوكالة أنه تم افتتاح مكتب لخدمات الهجرة الروسية في ميليتوبول لاستقبال طلبات الحصول على الجنسية الروسية من سكان المناطق الجنوبية التي تم الاستيلاء عليها.

كما أشارت الوكالة إلى أن كبار المسؤولين الروس بدؤوا جولات في المناطق التي سيطرت عليها روسيا للتعريف بآفاق الاندماج.

وأضافت أن أحد كبار المسؤولين في حزب روسيا الموحدة الحاكم في الكرملين قال في اجتماع مع سكان خيرسون إن روسيا هنا إلى الأبد.

وفي الشأن ذاته، قال المتحدث باسم المجلس الاتحادي السويسري آندريه سيمونازي إن بلاده لا تستطيع الموافقة على طلبات الدانمارك وألمانيا بنقل أسلحة إلى أوكرانيا بسبب الحياد العسكري.

وأكد أن قانون المعدات الحربية في سويسرا ينص على أنه لا يمكن الموافقة على طلبات التصدير إذا كان البلد المتلقي لهذه المعدات في نزاع دولي مسلح.