تونس.. توالي الانسحابات من الحوار الوطني وحركة النهضة تعتبر عزل القضاة "ترهيبا ممنهجا" من الرئيس سعيد

تتواصل ردود الفعل المنددة بإصدار الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم الأربعاء الماضي، حيث استنكرت حركة النهضة الخطوة معتبرة أنها محاولة من الرئيس "لوضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية".

كما تتوالى الانسحابات من "حوار وطني" دعا إليه الرئيس سعيد، تنطلق أولى اجتماعاته اليوم السبت.

فقد أعلن ائتلاف "صمود" -الذي يضم شخصيات داعمة لسعيد- انسحابه من الحوار مبررا قراره بعدم توفر الحد الأدنى من شروط وضمانات المشاركة في الحوار، مع تمسكه بما سماه نجاح مسار 25 يوليو/تموز.

ومن جانب آخر، اعتذر المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام للشغل عن المشاركة في الحوار.

وبشأن قرار الرئيس عزل القضاة، استنكرت حركة النهضة بشدة الخطوة وما وصفته بـ "سياسة التشويه والترهيب الممنهج" للقضاة.

واعتبرت الحركة -في بيان لمكتبها التنفيذي- الخطوة محاولة من الرئيس لوضع اليد على القضاء، وإنهاء استقلالية السلطة القضائية، وتوظيف ذلك لضرب المعارضين، والتضييق على الحريات، وتركيز منظومة الحكم الفردي.

وحذرت "النهضة" من استهداف رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين، من خلال "قضاء وظيفي" يفتقد لشروط المحاكمة العادلة.

وقالت الحركة "لم يبق للرئيس سعيد سوى أن يُنصّب نفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه بما يثلج صدور أعضاء هيئة الخداع" في إشارة إلى هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.

ودعا المكتب التنفيذي للنهضة "كافة القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة" الوطنية إلى "توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهاء الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة".

وكانت منظمات وهيئات مدنية، بينها منظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى عدد من النشطاء والجامعيين، قد انتقدوا إقدام الرئيس سعيد على إعفاء القضاة من مهامهم.





احتكار السلطات

يشار إلى أن سعيد -الذي يتهم باحتكار السلطات في البلاد- عزز صلاحياته القضائية بتعديل قانون منظم للمجلس الأعلى للقضاء أعفى بموجبه 57 قاضيا.

وصدرت بالجريدة الرسمية، مساء الأربعاء الماضي، قائمة تضم أسماء 57 قاضيا اتخذ قرار عزلهم بتُهم من بينها "التستر على قضايا إرهابية، الفساد، التحرش الجنسي، الموالاة لأحزاب سياسية، تعطيل مسار قضايا" وأنه ستتم ملاحقتهم قضائيا، على ما أكد سعيّد في اجتماع وزاري.

ومن بين القضاة المعزولين متحدث سابق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومدير عام سابق للجمارك والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، وقضاة آخرون وجهت لهم سابقا اتهامات بالتقرّب من أحزاب سياسية كانت نافذة.

ويشمل القرار أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف "الجهاز السري" المتعلق بالتحقيق في اغتيالات سياسية طالت سياسيين اثنين عام 2013.

وعدل سعيد مرسوم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليتمكن من اتخاذ القرار، وحل في فبراير/شباط الماضي المجلس الأعلى للقضاء، والهيئة الدستورية المستقلة التي تأسست عام 2016 وتعمل على ضمان استقلالية القضاء. كما عدل قانون الانتخابات والاستفتاء.