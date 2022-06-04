العراق يسقط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية عن إسقاط طائرة شراعية بدائية الصنع محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة (جنوبي البلاد).

وذكرت الاستخبارات في بيان أنه بعد ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة، وأنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء 14 حرس الحدود، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار؛ مما اضطر قائد الطائرة إلى إنزالها والهروب باتجاه الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار (دون تحديدها)، مشيرة إلى أنه لا يزال البحث جاريا عنه.

وأضافت أنه تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بنحو مليون حبة كان في نيته إدخالها إلى الأراضي العراقية.

وأصبح العراق الذي له حدود مع سوريا والسعودية وإيران؛ محطّة أساسية في تجارة الكبتاغون التي توسعت في الشرق الأوسط إلى حد كبير خلال العام 2021.

وكانت "الطائرة الشراعية المحلية الصنع" تجول في أجواء البصرة أمس الجمعة، قرب الحدود مع الكويت، حينما وردت "معلومات استخبارية" بوجودها، كما أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في بيان.

تمكنت مفارز @FIIA_iraq من اسقاط طائرة شراعية محلية الصنع في محافظة البصرة محملة بمليون حبة مخدرة بالاشتراك مع حرس الحدود pic.twitter.com/osms7n2XWR — وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (@FIIA_iraq) June 3, 2022

وعززت القوات الأمنية العراقية عملياتها في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الأخيرة وتعلن بشكل شبه يومي وضع اليد على كميات من المخدرات وتوقيف العديد من المهربين.

وكان العراق قد أعلن أواخر أبريل/نيسان الماضي عن كشف شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد وتوقيف 10 أشخاص في إطار العملية، بينهم 5 من جنسيات عربية، وضبطه أكثر من 6 ملايين حبة من الكبتاغون.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، تمكنت القوات الأمنية من توقيف 18 تاجر مخدرات في محافظة الأنبار الحدودية مع سوريا، وفق مصدر أمني في المحافظة، كشف أن أكثر من 3 ملايين حبة كبتاغون جرى ضبطها، عثر على غالبيتها في المناطق القريبة من الحدود مع سوريا خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن "معظم تجار المخدرات جرى توقيفهم في مناطق حدودية مع سوريا، لا سيما في الرطبة والقائم".

وباتت قضية المخدرات تشكل تحديا خطيرا في العراق؛ حيث تزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها، خصوصا في مناطق جنوب ووسط البلاد، الحدودية مع إيران، والتي باتت طريقا أساسيا لتهريب وتجارة المخدرات، لا سيما مادة الكريستال.

وتشير وزارة الداخلية إلى أن مواد الكريستال والحشيشة وحبوب الكبتاغون تعد من أبرز أنواع المخدرات المتداولة في البلاد.

ووفق تصريح أدلى به العقيد بلال صبحي مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية مكافحة المخدرات في الوزارة، ونقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية في فبراير/شباط الماضي، تدخل مادتا الكريستال والحشيشة "نحو محافظتي ميسان والبصرة (جنوب العراق) قادمة من إيران"، في حين "تدخل حبوب الكبتاغون والمؤثرات العقلية عن طريق سوريا نحو محافظة الأنبار (غربي البلاد)".

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سن قانونا جديدا عام 2017 يمكن بمقتضاه علاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم فترة تصل إلى 3 سنوات.