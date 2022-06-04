إلا رسول الله يا مودي.. غضب إلكتروني عربي رفضا لإساءة هندية للنبي محمد عليه السلام ودعوات للمقاطعة

تصدر وسم (هاشتاغ) #إلا_رسول_الله_يا_مودي منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، احتجاجًا على تغريدات مسيئة من شخصيات سياسية هندية بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسط دعوات لمقاطعة الهند.

وعبّر ناشطون عن غضبهم إزاء تغريدة نشرها نافين كومار جيندال المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي بشأن زواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالسيدة عائشة رضي الله عنها، قائلين إنها تأتي امتدادًا لسياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين.

واستنكر مغردون تصاعد حالة الكراهية ضد الإسلام والمسلمين في الهند، قائلين إنها تسير على خطى فرنسا والصين في تعزيز الإسلاموفوبيا والعداء.

وكتب الشيخ محمد الصغير عبر حسابه بتويتر قائلا "بدأت فرنسا بالإساءة إلى مقام النبي ﷺ بنشر الرسوم المسيئة، فقرر قطاع من أحبابه مقاطعة المنتجات الفرنسية، وكان الرد الرسمي محصورًا في بلدين أو ثلاثة، والآن رموز الحزب الحاكم في الهند يسبون النبي وزوجه ضمن سياسة مودي في اضطهاد المسلمين، ولم نر ردًا على ذلك".

من جانبها، نقلت الهيئة العامة لنصرة نبي الإسلام دعوة العلامة محمد حسن الددو وتوجيهه النداء إلى الأمة الإسلامية لنصرة رسول الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يغضبوا لرسول الله كل بقدر استطاعتهم بعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله ﷺ والتعريض بأمنا عائشة رضي الله عنها.

وتشهد الهند حالة متصاعدة من الإسلاموفوبيا بعد قرارات بمنع الحجاب في المدارس والمؤسسات التعليمية وعمليات هدم لممتلكات مسلمين، إضافة إلى حالات عنف بارزة ضدهم، لاقت استنكارًا عالميًا.

قاطعوا الهند .. اطردوا عمالتها الهنـ ـدوس فلا خير بأمة لا تغضب ولا تنتصر لنبيها ﷺ#إلا_رسول_الله_يا_مودي — معالي الربراري (@Mrbrary) June 4, 2022

ما تجرأ عابد البقر على النيل من سيد البشر صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن رأى هوان الإسلام عند أنظمة الحكم الفاسدة.

وخاصة أولئك الذين يستقبلونه بالأحضان ويعقدون معه الصفقات ويستقبلون كهنته الوثنيين المعتدين استقبال المحبة والإعزاز. #إلا_رسول_الله_يا_مودي — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) June 3, 2022

بدأت فرنسا بالإساءة إلى مقام النبيﷺ بنشر الرسوم المسيئة فقرر قطاع من أحبابه #مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه585 وكان الرد الرسمي محصورا في بلدين أو ثلاثة، والآن رموز الحزب الحاكم في #الهند يسبون النبي وزوجه ضمن سياسة #مـودي في اضطهاد المسلمين، ولم نر ردا على ذلك. #الا_رسول_الله_يا_مودي — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 4, 2022

بعد الإساءة لنبيّنا وأمنا عائشة.. أصبح مقاطعة الهند فرض على كل مسلم.#إلا_رسول_الله_يا_مودي — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 3, 2022

العلامة محمد حسن الددو يوجه النداء إلى الأمة الإسلامية نصرة لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها أن يغضبوا لرسول الله كل بقدر استطاعته بعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله ﷺ والتعريض بأمنا عائشة

اغضبوا يا أمة المليار@ShaikhDadow#إلا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/aiik9BWULB — الھیئة العالمیة لنصرة نبي الإسلام (@SupportProphetM) June 3, 2022

#الا_رسول_الله.. كل أعداء الرسول ﷺ مضوا إلى مزبلة التاريخ.. وبقيت سيرة محمد ودين محمد وقرآن محمد.. باعتراف حكماء الغرب والشرق.. كان محمد ولا زال من أفضل الشخصيات التاريخية.#الا_رسول_الله_يا_مودي #الهند — علي بطيح العُمري (@alomary2008) June 4, 2022

#الا_رسول_الله_يا_مودي لعنك الله في الدنيا والآخرة الا رسول الله سينتقم الله منك حسبنا الله ونعمة والوكيل.هذا جزاء تقصير المسلمين في دينهم والتخلي عن العقيدة الصحيحة والعري الذي انتشر ولله الأمر من قبل ومن بعد… — mohamed lbrahimمحمد إبراهيم (@1mohamedlbrahim) June 4, 2022

ماضر رسول الله ﷺ نباح هذا الكلب ، في عهده ﷺ كان الكفار يشتمونه ويسبونه بل وقاموا بهجاءه في شعرهم ودواوينهم ، فأين هم ؟ واين ماقالوا ؟ هلكوا واندثر قولهم وبقي ذكره العطر بأبي هو وأمي الى يوم يبعثون #الا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/zoY2etjU1A — Mohamed elhalees (@elhalees25) June 4, 2022

#الا_رسول_الله_يا_مودي

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* إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا * (57)

سورة الاحزاب — غرم الله الزهراني (@gormilhazhrana) June 4, 2022

" إن شانئك هو الأبتر " اللهم إنا نبرأ إليك من إساءاتهم لحبيبك وحبيبنا ﷺ ونسألك ياقوي ياجبار يامنتقم أن تشفي غيظ قلوبنا من هذا النجس وممن هم على شاكلته وممن يرضى ذلك السوء على نبينا ﷺ يارب ياالله عاجلاً غير آجل .#الا_رسول_الله_يا_مودي . — هاني بن علي مقبل (@hanialimoqbel) June 4, 2022