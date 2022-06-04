اتهمتها بدعم حزب العمال الكردستاني.. الخارجية التركية تستدعي سفير اليونان

استدعت وزارة الخارجية في تركيا سفير اليونان لديها احتجاجا على سماح حكومته بتنظيم احتجاج بالقرب من سفارة أنقرة في أثينا نظمه حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

وقالت مصادر دبلوماسية -لوكالة الأناضول- إن الخارجية التركية أبلغت السفير اليوناني كريستودولوس لازاريس احتجاج أنقرة حيال التسهيلات التي توفرها أثينا للتنظيمات "الإرهابية" التي تقوم تركيا بمكافحتها، مثل حزب العمال الكردستاني، تنظيم فتح الله غولن، التنظيمات اليسارية "المتطرفة".

وتم إبلاغ لازاريس أن المنظمات "الإرهابية" المذكورة تمارس بكل سهولة أنشطة الدعاية والتمويل والتجنيد في أراضي اليونان التي تعزز وضعها كملاذ آمن بالنسبة إلى الدوائر المرتبطة بـ "الإرهاب".

كما عرضت هذه الوزارة على السفير اليوناني الإمكانات اللوجستية والتدريبات التي يستفيد منها "الإرهابيون" بمعسكر لافريون، وهم يشكلون تهديدًا لأمن تركيا.

وأكدت الوزارة التركية أن معسكر لافريون "أصبح وكرًا للإرهاب" يضاهي معسكرات حزب العمال في العراق وسوريا.

وأعربت الخارجية عن الهواجس حيال أمن بعثات تركيا ورعاياها في اليونان، مشددة على ضرورة أن تفي الأخيرة بالمسؤوليات المترتبة عليها في "مكافحة الإرهاب" بموجب علاقات الجوار والقانون الدولي.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان قال هذا الأسبوع إن بلاده أوقفت المحادثات مع اليونان، لأسباب منها خلاف مع رئيس وزرائها وما تصفه أنقرة بانتهاكات للمجال الجوي، في أحدث انتكاسة لعلاقة البلدين الجارين، والتي تشهد اضطرابا منذ فترة طويلة.

وبعد توقف دام 5 سنوات، استأنف العضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي المحادثات لمعالجة الخلافات بينهما في البحر الأبيض المتوسط ​​والقضايا الثنائية الأخرى.