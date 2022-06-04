قال إن بلاده لن تكرر أخطاء الماضي.. أردوغان: ليس من مهام الناتو حماية الإرهاب ولا انضمام له إلا بشروط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ‏إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) ‏ليس منظمة مهمتها حماية أمن الإرهاب، مؤكدا أن بلاده لن تكرر أخطاء الماضي عندما وافقت على انضمام اليونان إلى الحلف. ‏

وكرر أردوغان -في كلمة خلال فعالية لحزب العدالة والتنمية ‏بأنقرة- موقف بلاده الرافض لطلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي تحمي فيه شرطة بعض الدول الأوروبية ‏أعضاء المنظمات الإرهابية‏، فإن تركيا لن تكرر أخطاء الماضي.

وأضاف الرئيس التركي "أقولها بشكل واضح وصريح، وأكدت ذلك للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في اتصال هاتفي أمس الجمعة، الناتو ليس منظمة تضمن أمن التنظيمات الإرهابية".

وأوضح أن أتباع حزب العمال الكردستاني وجماعات أخرى تعتبرها أنقرة إرهابية، ينظمون مظاهراتهم ضد الدولة التركية تحت حماية قوات الشرطة في دول مثل السويد وفنلندا وألمانيا وفرنسا وهولندا.

وأكد أنه لا يمكن لتركيا تكرار الخطأ الذي ارتكبته في الماضي عندما وافقت على عودة اليونان إلى الناتو، مشيرا إلى احتضان أثينا أعضاء تنظيمات تصنفها أنقرة بأنها إرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين للمخاوف الأمنية لتركيا.

ويتطلب توسيع حلف الناتو موافقة كل الدول الأعضاء في الحلف وعددها 30 دولة، وتقول السويد وفنلندا إنهما تدينان الإرهاب ومنفتحتان على إجراء حوار.