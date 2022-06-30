صحيفة بريطانية: انتصار أوكرانيا بجزيرة الثعبان قد يشكل ضربة قوية لبوتين

قال محرر شؤون الدفاع والأمن بصحيفة التلغراف (The Telegraph) البريطانية دومينيك نيكولز في مقال إن استعادة أوكرانيا لجزيرة الثعبان قد يكون أمرا حاسما يسمح بفتح الطريق أمام الحبوب الأوكرانية المحاصرة بأرصفة أوديسا نحو التصدير من جديد.

وأوضح نيكولز أن سيطرة روسيا على الجزيرة جعلت تصدير الحبوب من أوديسا شبه مستحيلة، ومع استعادتها من طرف أوكرانيا فإن المنتوج الذي سيخرج سيخفف من حدة الأزمة الغذائية العالمية.





وأضاف الكاتب أن المهمة لن تكون سهلة خاصة مع انتشار الألغام الروسية، لكنه ذكر بأن دور تركيا سيكون مهما في هذا الباب، بصفتها المشرفة على تطبيق اتفاقية مونرو التي تنظم الملاحة البحرية في مضيق البوسفور في أوقات النزاع.

وقال إنه يمكن للقوات البحرية التركية المساهمة في تمهيد الممرات البحرية ومرافقة السفن المدنية، وذلك إلى جانب دول أخرى مثل رومانيا وبلغاريا.

وأكد نيكولز أنه مع مرور الوقت سيظهر ما إذا كان قرار روسيا بالتخلي عن جزيرة الثعبان هو أحد التحولات الكبرى في الحرب الدائرة، حيث أثبتت الجزيرة أنها مهمة وحاسمة بالنسبة للطرفين معا.





وكان أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني قد صرح الخميس بأن القوات الروسية أخلت جزيرة الثعبان الواقعة على البحر الأسود بعد عملية وصفها بالممتازة للجيش الأوكراني.

كما صرح قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بأن مدافع بودانا أوكرانية الصنع لعبت دورا مهما في تحرير الجزيرة، موجها الشكر إلى الشركاء الأجانب لدعمهم.

وأظهرت صور أقمار صناعية نشرتها وسائل إعلام أوكرانية تصاعد أعمدة الدخان من جزيرة الثعبان عقب قصف أوكراني عليها، كما ذكرت السلطات الأوكرانية أن القصف استمر من أمس الأربعاء إلى اليوم الخميس.