تركيا تتسلم من الولايات المتحدة متهما بتدبير هجوم مزدوج خلف عشرات الضحايا

أعلنت وزارة الداخلية التركية تسلم محمد غزر -الذي يُعتقد بأنه العقل المدبر لهجوم مزدوج في الريحانية بولاية هطاي عام 2013- من الولايات المتحدة الأميركية.

وأضافت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه وفي ضوء اعترافات المدعو يوسف نازك مخطط الهجوم نفسه، تبين أن الأخير تلقى التعليمات من غزر.

وأوضحت الداخلية في البيان أنه تم جلب المتهم من الولايات المتحدة التي كان مسجونا فيها بتهمة تجارة المخدرات.

وعقب جلب غزر من الولايات المتحدة بالتعاون مع وكالة الإنتربول الدولية، تم استلام المتهم في مطار إسطنبول من قبل وحدات شعبة مكافحة الإرهاب لدى مديرية الأمن بالعاصمة أنقرة.

يُذكر أن غزر المولود بأنطاكية عام 1967 كان ملاحقا دوليا بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، كما أنه كان ملاحقا في تركيا بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي والانخراط في ممارسات تستهدف وحدة الدولة والبلاد.

وكان الانفجاران اللذان وقعا بقضاء الريحانية في ولاية هطاي، يوم 11 مايو/أيار 2013، قد أوديا بحياة 53 شخصا، وتسببا بجرح العشرات.

كما تسبب الانفجاران -اللذان استهدفا مقر بلدية الريحانية ومبنى البريد- بخسائر في 912 مبنى و891 متجرا و148 مركبة.