قبيل حلّه المرتقب.. الكنيست الإسرائيلي يقر إجراء الانتخابات المبكرة مطلع نوفمبر المقبل

وافق الكنيست اليوم الخميس على تخصيص الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعدا للانتخابات المبكرة.

وقال في تصريح مكتوب مقتضب "ستُجرى انتخابات الكنيست الـ25 في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني".

وهذا هو الموعد الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، في حين طالبت المعارضة بعقدها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والانتخابات القادمة هي الخامسة التي تُجرى في إسرائيل خلال أقل من 4 سنوات.

ويأتي تحديد موعد الانتخابات استعدادا للتصويت على حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الخميس.