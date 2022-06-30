سياسة|إسرائيل

قبيل حلّه المرتقب.. الكنيست الإسرائيلي يقر إجراء الانتخابات المبكرة مطلع نوفمبر المقبل

صور 1 إجماع للأحزاب اليهودية بالكنيست على رفض قرار المدعية الدولية.
الموعد الذي اعتمده الكنيست للانتخابات المبكرة هو الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية (الصحافة الإسرائيلية)
30/6/2022-|آخر تحديث: 30/6/202211:15 AM (مكة المكرمة)

وافق الكنيست اليوم الخميس على تخصيص الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعدا للانتخابات المبكرة.

وقال في تصريح مكتوب مقتضب "ستُجرى انتخابات الكنيست الـ25 في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني".

وهذا هو الموعد الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، في حين طالبت المعارضة بعقدها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والانتخابات القادمة هي الخامسة التي تُجرى في إسرائيل خلال أقل من 4 سنوات.

ويأتي تحديد موعد الانتخابات استعدادا للتصويت على حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الخميس.

المصدر : الجزيرة + وكالات