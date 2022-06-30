قبيل حلّه المرتقب.. الكنيست الإسرائيلي يقر إجراء الانتخابات المبكرة مطلع نوفمبر المقبل
30/6/2022-|آخر تحديث: 30/6/202211:15 AM (مكة المكرمة)
وافق الكنيست اليوم الخميس على تخصيص الأول من نوفمبر/تشرين الثاني القادم موعدا للانتخابات المبكرة.
وقال في تصريح مكتوب مقتضب "ستُجرى انتخابات الكنيست الـ25 في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني".
وهذا هو الموعد الذي طرحته الحكومة الإسرائيلية، في حين طالبت المعارضة بعقدها في 25 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
والانتخابات القادمة هي الخامسة التي تُجرى في إسرائيل خلال أقل من 4 سنوات.
ويأتي تحديد موعد الانتخابات استعدادا للتصويت على حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم الخميس.
المصدر : الجزيرة + وكالات